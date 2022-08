Football : LeBron James et Justin Bieber complètement fans de la Française Eugénie Le Sommer

La footballeuse française Eugénie Le Sommer a été encensée par les stars américaines LeBron James et Justin Bieber pour un but inscrit l’an passé.

Ce but avait été marqué le 31 juillet 2021 contre le Racing Louisville lorsque l’attaquante tricolore, qui n’a pas été retenue par Corinne Diacre pour disputer le dernier Euro en Angleterre, venait de rejoindre l’OL Reign pour une saison.

Cet enchaînement d’Eugénie Le Sommer pic.twitter.com/pmcPF9yDXV — PFC (@PassionFootClub) August 5, 2022

La deuxième meilleure buteuse de l’équipe de France avait réalisé un enchaînement de trois dribbles à l'entrée de la surface, puis un petit pont, avant une frappe foudroyante.

Justin Bieber aussi apprécie le geste d'Eugénie Le Sommer pic.twitter.com/7DxSTEjy8a — PiedsCarrés-Féminin (@PiedsCarresFem) August 7, 2022

«Un jeu de pieds incroyable!», a commenté «King James». Justin Bieber a ensuite partagé avec comme commentaire : «Absolument sale!»

De quoi ravir Eugénie Le Sommer. «Si on m’avait dit un jour que LeBron James et Justin Bieber partageraient l’un de mes buts», a-t-elle écrit. «Vraiment un honneur», a-t-elle ajouté.