Football : l'inquiétante malédiction d'Aaron Ramsey

Aaron Ramsey, milieu de terrain de l'OGC Nice, est, bien malgré lui, à l’origine d’une malédiction des plus singulières. Les buts qu’il inscrit avec son club précèdent, dans de nombreux cas, d’un jour la mort d’une personnalité.

Aaron Ramsey a ouvert son compteur dimanche 7 août avec les Aiglons, lors leur déplacement à Toulouse pour la première journée de Ligue 1. Si ce match nul a été une bonne nouvelle pour les hommes de Lucien Favre, on ne peut pas en dire autant des célébrités du monde entier, puisque la malédiction, qui suit l'ancien de la Juve depuis de nombreuses années, s'est une nouvelle fois révélée : ce lundi 8 aôut, au lendemain de son but la célèbre actrice Olivia Newton-John est décédée.

Une imprécation qui s'est de nombreuses fois vérifiée : le décès d'Alan Rickman, acteur britannique connu pour ses rôles dans la franchise Harry Potter, le 14 janvier 2016, était survenu lors du match nul 3-3 entre Arsenal et Liverpool, dans lequel Ramsey avait ouvert le score pour son équipe.

Plus recemment, lors de l'Euro 2016, le Gallois s'était illustré avec sa nation et le lendemain, mardi 21 juin, nous avions appris le décès de la romancière féministre française, Benoîte Groultn.

Mort le dimanche 10 janvier de la même année, la star de la pop David Bowie avait lui aussi fait les frais du Gallois. Samedi 9 janvier, Ramsey avait participé à la victoire d’Arsenal contre Sunderland au 3e tour de la FA Cup en y allant de son but.

Cette série noire macabre a débuté en 2011. Cette année-là, le Gallois inscrit trois réalisations suivies respectivement de la mort d’Oussama Ben Laden, Steve Jobs et Mouammar Kadhafi. En 2012, c’est Whitney Houston qui succombe à une overdose le 12 février. La veille, Ramsey marquait contre Sunderland.

Trois autres exemples de ce type existent. Après un but du Gunner contre Wigan le 16 mai 2013, les Argentins apprenait la mort de l’ancien dictateur Jorge Videla. Le 30 novembre 2013, Ramsey était carrément l’auteur d’un doublé contre Cardiff. 24 heures plus tard, l’acteur américain Paul Walker décédait dans un accident de voiture. Enfin, le suicide de Robin Williams succédait, le 11 août 2014, à un but d'Aaron Ramsey à l’occasion du Community Shield disputé le… 10 août 2014.