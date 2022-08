Athlétisme : Kevin Mayer abandonne après la première épreuve aux Championnats d'Europe

Le champion du monde du Décathlon, Kevin Mayer, a dû jeter l’éponge dès la première épreuve des championnats d’Europe, ce lundi à Munich.

Trois semaines seulement après l'or mondial, Kevin Mayer n’a pas pu défendre ses chances lors du décathlon aux Championnats d’Europe de Munich. Le tricolore s’est blessé aux adducteurs lors du 100 mètres et a dû abandonner.

Le double vice-champion olympique (2016 et 2021) a coupé son effort autour des 70 mètres. Puis il a salué de la main le public du stade olympique de Munich et expliqué quelques instants plus tard s'être «arrêté avant de se blesser».

Le double vice-champion olympique du décathlon faisait face à un enchaînement inédit de deux décathlons en trois semaines et avait prévenu qu'il ne «prendrait pas de risque» à la moindre alerte physique.

il se sentait «un peu dans le mal»

Le 24 juillet dernier, au bout des dix jours des Mondiaux à Eugene (Etats-Unis), Mayer avait remporté un deuxième sacre mondial, cinq ans après le premier.

Avant la compétition européenne, l’athlète de 30 ans, avait confié qu’il se sentait «un peu dans le mal». «Dans mon esprit, c'est quasiment impossible, mais c'est pour ça que ce sera si beau si je le fais», avait-il déclaré.

Au lendemain de son deuxième titre mondial, le Français ne se sentait pas au top et préfère ne pas prendre de risque avec un programme chargé lors des saisons à venir : les Mondiaux-2023 à Budapest et, surtout, les JO-2024 à Paris.

Mais avant, c’est l’heure de vacances bien méritées pour le décathlonien. «Trois à quatre mois» entre Grèce, Nouvelle-Zélande, Hawaï et Nouvelle-Calédonie, avait-il précisé.