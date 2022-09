Affaire Paul Pogba : ce que le joueur a dit aux enquêteurs lors de sa deuxième audition

Au cours de sa deuxième audition, en août, dans l’affaire qui l’oppose à son frère Mathias et des proches, Paul Pogba a révélé aux enquêteurs avoir fait appel à un marabout pour des raisons humanitaires et estimé que son frère aîné agissait sous pression, selon Franceinfo.

De nouvelles révélations dans l’affaire Paul Pogba. Le joueur de la Juventus Turin, qui a dénoncé des tentatives d’extorsion de fonds entre mars et juillet, menées par son frère Mathias et d’anciens amis d’enfance, a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs en août. Et au cours de cette audition, dont Franceinfo a eu accès au procès-verbal, l’international français a confirmé avoir payé un marabout.

Mais ce n’était pas pour jeter un sort à son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé, comme l’avait laissé entendre Mathias Pogba. D’après ses dires, il aurait versé de l’argent à un marabout pour une association humanitaire qui aide des enfants d’Afrique, tout en précisant qu’il pouvait fournir des preuves pour confirmer ses propos.

Le champion du monde 2018 a également estimé que son frère aîné agissait sous la pression des racketteurs. Peu après sa signature à la Juventus, il aurait reçu un message sur son téléphone émanant de Mathias Pogba. «Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature», aurait-il écrit. Face aux nombreuses pressions subies, jusqu’au centre d’entraînement de Manchester United puis du club italien, il a changé de numéro de téléphone à deux reprises pour fuir le harcèlement dont il est victime. Sans succès.

Des proches de Paul Pogba ont également été entendus depuis l'ouverture de l'enquête pour des chefs d’extorsion en bande organisée, tentative d’extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Parmi eux, le patron de la sécurité de l'équipe de France, qui a été sollicité pour protéger la mère du joueur. Durant le mois de juillet, des inconnus auraient fait irruption au domicile de cette dernière pour réitérer les menaces adressées au milieu tricolore.

Vendredi dernier, une information judiciaire a été ouverte et les investigations menées dans cette affaire ont été confiées à deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.