Ligue des champions : arbitre, composition, programme TV… Tout savoir sur PSG-Juventus Turin

Le PSG reçoit la Juventus Turin, ce mardi, au Parc des Princes pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre du groupe H.

La composition probable du PSG

Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha (ou Renato Sanches), Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

L’arbitre

L’Anglais Anthony Taylor sera au sifflet pour ce match entre Parisiens et Turinois. L’arbitre britannique a déjà dirigé à cinq reprises le champion de France en titre. Et le club de la capitale n’a jamais perdu, décrochant même de beaux succès contre l’Atalanta Bergame lors du Final 8 en 2020 (2-1), en 8e de finale retour quelques mois plus tôt face au Borussia Dortmund (2-0) ou encore face au Real Madrid au cours de la phase de poules de la même édition (3-0). Mais les Turinois peuvent en dire autant, eux qui n’ont également jamais perdu avec Anthony Taylor comme arbitre.

Le stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du Parc des Princes et à guichets fermés. Plus de 45.000 personnes prendront place dans les tribunes de l’enceinte parisienne. Cette saison, le club de la capitale a disputé deux rencontres à domicile avec une large victoire contre Montpellier (5-2) et un match nul contre Monaco (1-1). De son côté, la Juventus a concédé le nul lors de ses déplacements, face à la Sampdoria (0-0) et la Fiorentina (1-1).

L’adversaire

La Juventus Turin connait une entame de championnat laborieuse. Si elle est toujours invaincue en cinq rencontres (3 victoires, 2 nuls), elle est critiquée de l’autre côté des Alpes pour l’absence de fond de jeu. Son entraîneur Massimiliano Allegri est même déjà pointé du doigt. Et pour ce rendez-vous dans la capitale, il sera privé d’Angel Di Maria. Victime d’un coup au mollet, ce week-end, contre la Fiorentina (1-1), l’attaquant argentin avait été sorti à la mi-temps. Insuffisamment remis, il n’a pas été retenu dans le groupe turinois et manquera donc ses retrouvailles avec le Parc des Princes. Les anciens Parisiens Adrien Rabiot, Moïse Kean et Leandro Paredes seront eux bien présents.

La diffusion TV

Ce premier match du groupe H entre le PSG et la Juventus Turin sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.