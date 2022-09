Le PSG dévoile son nouveau maillot third

Le PSG a dévoilé, ce vendredi, son nouveau maillot third pour la saison 2022/2023, réalisé en collaboration avec son équipementier Nike.

Un de plus dans la collection. Le Paris Saint-Germain a présenté vendredi 9 septembre son nouveau maillot third. Comme les indiscrétions l’indiquaient, cette tunique est bien à prédominance blanche avec une bande type «Hechter» de couleur bleue entourée de liserés rouges.

Découvrez notre maillot @nikefootball pour la saison 22/23



Une nouvelle tunique blanche qui revisite l’un des designs les plus emblématiques du Club





Dans son communiqué, le club de la capitale explique que ce maillot, «imaginé en miroir du maillot domicile dévoilé au mois de juin, revisite l’un des designs les plus emblématique du club», et ajoute que «pour la première fois, la tunique blanche est fendue d’une bande centrale intégralement parée de bleu et bordée de liserés rouges.

Un maillot, «comme c’est désormais le cas depuis plusieurs saisons, conçus à partir de tissus polyester 100% issus de bouteilles en plastiques recyclées», précise-t-il.

Les joueurs du PSG devraient arborer pour la première fois cette nouvelle tenue lors du match de Ligue 1 qui l’opposera à Brest le 10 septembre prochain.