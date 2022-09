Equipe de France : quels sont les joueurs déjà forfaits pour le prochain rassemblement ?

Didier Deschamps, qui doit annoncer jeudi sa liste pour les deux prochains matchs de l’équipe de France contre l’Autriche et au Danemark, est confronté à de nombreuses absences.

Un véritable casse-tête en perspective. A deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Didier Deschamps doit annoncer, ce jeudi, sa liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l’équipe de France contre l’Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre) en Ligue des nations. Et pour cette dernière liste avant celle pour le Mondial, le sélectionneur tricolore est confronté à de nombreuses défaillances pour cause de blessures. Et pas des moindres.

Plusieurs cadres devraient faire défaut pour ce rassemblement. A commencer par Paul Pogba. Outre l’affaire d’extorsion de fonds dont il se dit victime, le milieu de terrain vient de se faire opérer du genou droit et son forfait est déjà acté. Eloigné des terrains depuis plusieurs semaines, son retour à la compétition n’est pas attendu au mieux avant la fin du mois d’octobre, rendant fortement compromise sa participation au Mondial même si un mince espoir subsiste.

Son compère du milieu N’Golo Kanté ne devrait lui aussi pas figurer parmi les joueurs retenus. Touché, mi-août, à l’ischio-jambier de la cuisse droite, il est toujours convalescent et il ne devrait reprendre le chemin des terrains qu’après la trêve internationale si tout va bien. Car le joueur de Chelsea enchaîne les pépins physiques depuis de nombreux mois. Et cette fragilité physique n’a rien de rassurant et pourrait avoir raison de sa participation à la Coupe du monde.

Un espoir pour karim benzema ?

Comme Paul Pogba et N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe ne va pas voir le château de Clairefontaine. Le défenseur du PSG s’est blessé, ce week-end, sur un tacle dans les dernières minutes du match face à Brest (1-0). Victime d’une déchirure aux ischios de la cuisse gauche, il devrait être indisponible entre trois semaines et un mois. Tout comme Kingsley Coman. L’attaquant du Bayern Munich «s’est déchiré une fibre musculaire à l'arrière de la cuisse droite», vendredi dernier, à l’entraînement. Il ne devrait pas rejouer avant le début du mois d’octobre s’il ne connait pas une nouvelle rechute.

Enfin Karim Benzema pourrait lui aussi manquer à l’appel. Même s’il n’est pas exclu qu’il puisse être appelé par Didier Deschamps. Le capitaine du Real Madrid a été victime d’une lésion au quadriceps de la cuisse droite en Ligue des champions, mais elle ne serait pas très profonde, laissant planer un espoir.

Mais le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. Car ces forfaits pourraient permettre à certains, comme à Ousmane Dembélé et Olivier Giroud en attaque, d’avoir une ultime occasion de prouver leur valeur aux yeux du sélectionneur pour espérer faire partie de l’aventure au Qatar.