Coupe du monde 2022 : les nouveaux maillots de l’équipe de France dévoilés (photos)

A deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), les nouveaux maillots de l’équipe de France ont été dévoilés, ce jeudi 15 septembre, par Nike.

Une nouvelle tunique pour une 3e étoile ? A deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, les nouveaux maillots de l’équipe de France ont été dévoilés, ce jeudi, par Nike. Pour le maillot «domicile», l’équipementier des Bleus a fait dans la sobriété. De couleur bleu, il est doté de quelques touches «dorées» au niveau du logo, du blason et des deux étoiles.

Les nouveaux maillots sont sortis ! #FiersdetreBleus — Equipe de France (@equipedefrance) September 15, 2022

Le maillot «extérieur», tout blanc, est en revanche beaucoup plus original avec plusieurs symboles de la France incrustés. «Le graphisme du kit Away, inspiré de la toile de Jouy française, est composé d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l’Arc de Triomphe et Clairefontaine», a indiqué l’équipementier dans un communiqué.

Cette nouvelle collection de maillots sera en partie lancée dès ce jeudi (réservé aux membres Nike), alors que la sortie générale est prévue le 21 septembre (prix à partir de 89,99 euros). De leur côté, les coéquipiers d'Hugo Lloris pourraient porter ces nouveaux maillots lors des prochains matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre).