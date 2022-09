EuroBasket 2022 : l'équipe de France battue en finale par l'Espagne (88-76)

Battue par l'Espagne en finale de l'EuroBasket 2022 (88-76), dimanche soir à Berlin, l'équipe de France termine deuxième de la compétition et ne remporte pas de second titre de championne d'Europe.

Une nouvelle désillusion. Un peu plus d’un an après la finale olympique perdue contre les Etats-Unis, l’équipe de France de basket s’est, cette fois, inclinée en finale du championnat d’Europe, battue par l’Espagne.

Et sans manquer de respect aux Espagnols, les Bleus ne se retrouvaient pas face aux intimidants Etats-Unis mais une équipe novice, comptant seulement huit joueurs ayant déjà disputé un grand tournoi.

Seulement, dépassés par l'enjeu, les hommes de Vincent Collet ont laissé filer la finale en première mi-temps. Ils n'ont jamais pu totalement remonter l'écart de 21 points subi dans le deuxième quart-temps (47-26).

Un espoir de remontada a eu lieu. Par deux fois, avec un 20-2 infligé, jusqu'à revenir brièvement à trois points (49-46). Sans pouvoir jamais revenir réellement dans cette finale.

«Ça nous fait mal, on était là pour l'or, a confié Guerschon Yabusele au micro de Canal+. Les Espagnols ont gagné et puis voilà, on rentre chez nous (...) On peut toujours revoir les matches, parler des erreurs, de ci, de ça... Cela s'est passé comme ça et malgré tout, on était dans le match, même si on aurait dû commencer mieux. On a quand même su revenir. Ils ont gagné aujourd'hui et voilà (...) On était là pour l'or... On est des compétiteurs. On est venu pour gagner, donc forcément, partir sur une défaite on ne peut pas être content pour le moment. On verra avec le recul.»

Il faudra désormais se remobiliser pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en Indonésie, Japon et Philippines (25 aout-10 septembre). Les Bleus, qui devraient enregistrer l’arrivée de la star naturaliée Joel Embiid, auront une nouvelle occasion de briller. Mais le niveau promet d’être très élevé entre l’Espagne, déjà tenante du titre, une impressionnante Allemagne dans cet Euro, une Slovénie de Luka Doncic qui voudra se rattraper sans oublier des Américains, humiliés lors du dernier Mondial qui auront à cœur de conquérir la couronne.