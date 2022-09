Football : Antoine Griezmann pour remplacer Cristiano Ronaldo à Manchester United ?

Après avoir déjà sondé l’attaquant français cet été, Manchester United penserait toujours à Antoine Griezmann en cas de départ de Cristiano Ronaldo cet hiver, selon la presse britannique.

L’avenir d’Antoine Griezmann reste incertain à l’Atlético Madrid. Prêté une deuxième saison consécutive par le FC Barcelone, l’attaquant français (31 ans) est dans une situation complexe avec un temps de jeu limité chez les Colchoneros. S’il a été titularisé pour la première fois de la saison dimanche, pour le derby contre le Real Madrid, il ne joue que par intermittence pour éviter au club espagnol de payer à la fin de la saison le montant de son option d’achat fixé à 40 millions d’euros.

Alors que les dirigeants madrilènes tenteraient d’obtenir une baisse du prix de la part du club catalan, un départ cet hiver pourrait être une solution pour Antoine Griezmann afin de retrouver un temps de jeu plus conséquent. Et plusieurs équipes anglaises seraient déjà intéressées par sa venue. C’est le cas de Manchester United, selon The Athletic. Les Red Devils sont déjà venus aux renseignements cet été et pourraient revenir à la charge durant le mercato hivernal.

Mais son éventuelle arrivée serait conditionnée à un départ de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a tout tenté pour quitter le club mancunien au cours de l’été, pour jouer la Ligue des champions, mais il n’a pas trouvé de point de chute. Et il pourrait à nouveau tenter de quitter la formation anglaise en janvier. De son côté, Antoine Griezmann ne serait pas fermé à un départ à Manchester United, mais sa priorité est de rester à l’Atlético Madrid, où il a la pleine confiance de son entraîneur Diego Simeone.

En attendant, il va profiter, cette semaine, du rassemblement en équipe de France pour jouer un peu plus. Car malgré sa situation, il a été sélectionné par Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des nations contre l'Autriche (jeudi) et au Danemark (dimanche). «Sur le temps de jeu accordé, il reste un joueur décisif pour son club», a justifié le sélectionneur tricolore. Et, à deux mois de la Coupe du monde au Qatar, Antoine Griezmann va tenter de prouver que c'est également toujours le cas sous le maillot des Bleus avec lesquels il n'a plus marqué depuis bientôt un an (novembre 2021 contre le Kazakhstan).