Coupe du monde 2022 : le capitaine de l’équipe de France et ceux de neuf autres nations porteront un brassard contre les discriminations

L’équipe de France et neuf autres nations européennes ont rejoint la campagne OneLove, lancée pour promouvoir l’inclusion et lutter contre les discriminations. Et les capitaines de ces équipes porteront un brassard spécial pendant les matchs de la Coupe du monde au Qatar.

A deux mois de la Coupe du monde au Qatar, l’inclusion et la lutte contre les discriminations est au cœur des débats. Dix nations, dont l’équipe de France, ont décidé de rejoindre la campagne OneLove lancée par la Fédération néerlandaise de football. Ce mouvement, qui a également été rejoint par l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Suède, la Norvège, la Suisse et le pays de Galles, «utilisera le pouvoir du football pour promouvoir l’inclusion et envoyer un message contre la discrimination de toute sorte alors que les yeux du monde se tournent vers le jeu mondial», a expliqué la Fédération anglaise dans un communiqué.

Pour symboliser leur engagement, les capitaines de ces sélections porteront, lors de la Coupe du monde au Qatar pour les équipes qualifiées (20 novembre-18 décembre) mais aussi lors des prochains matchs de Ligue des nations, un brassard distinctif OneLove, dont le logo (un cœur aux couleurs arc-en-ciel) se veut «représentatif de tous les horizons».

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination.

