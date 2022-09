Equipe de France : quand Didier Deschamps va-t-il dévoiler sa liste pour la Coupe du monde ?

Après sa défaite contre le Danemark en Ligue des nations (2-0), l’équipe de France est désormais tournée vers la Coupe du monde. Et Didier Deschamps devrait annoncer sa liste des joueurs retenus pour le Qatar début novembre.

Le compte à rebours est lancé. Après sa dernière rencontre perdue, dimanche soir, au Danemark en Ligue des nations (2-0), l’équipe de France est désormais tournée vers la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) et la défense de son titre de championne du monde. Reste à savoir qui Didier Deschamps, qui pourra retenir jusqu’à 26 joueurs, emmènera avec lui dans l’Emirat. Le mystère devrait être levé aux alentours du 10 novembre, date à laquelle il pourrait dévoiler sa liste.

Le sélectionneur tricolore a ainsi un mois et demi devant lui pour peaufiner ses choix et constituer son groupe. Les joueurs retenus devraient ensuite se retrouver à Clairefontaine à partir du 14 novembre. Les Bleus et le staff tricolores s’envoleront pour Doha deux jours plus tard (16 novembre), soit une semaine avant leur entrée dans la compétition.

Les coéquipiers d’Hugo Lloris, qui séjourneront au luxueux Resort & Spa «Al Messila», situé à plusieurs kilomètres du centre-ville de la capitale qatarienne, feront leurs débuts le 22 novembre contre l’Australie (20h). Ils affronteront ensuite le Danemark le 26 novembre (17h) et la Tunisie le 30 novembre (16h). Avec l’objectif de prolonger leur séjour au Qatar jusqu’au 18 décembre, date de la finale.