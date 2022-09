Coupe du monde 2022 : quelle température fera-t-il au Qatar pendant la compétition ?

La Coupe du monde 2022 se tiendra du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Mais quelle sera la température pendant la compétition à cette période de l’année ?

C’est l’un des nombreux débats à l’approche de la Coupe du monde. La température sera-t-elle supportable et les sélections devront-elles disputer leurs matchs avec la climatisation allumée ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que le Qatar est considéré comme l’un des pays les plus chauds de la planète. En juin 2022, une température record de 48°C a été enregistrée.

Les températures moyennes annuelles varient de 14 à 41°C et la plupart des mois, les températures peuvent facilement dépasser 30°C.

Si les températures peuvent monter à 45°C, voire plus en plein été (juin-juillet-août), elles sont beaucoup plus agréables en période hivernale.

Les premiers matchs de la phase de groupes seront d’ailleurs sûrement les plus chauds avec des températures maximales entre 26 et 28°C possibles. Et plus la compétition va avancer, moins les températures seront élevées.

Dès les huitièmes de finale, qui commenceront en décembre – début officiel de l’hiver –, les matchs se joueront en moyenne entre 19 et 26°C. Autant dire qu’il s’agit de conditions parfaites pour les joueurs. A titre d’exemple, au moment de la finale de la Coupe arabe (Tunisie-Algérie) le 18 décembre 2021, la température était d’environ 22-23°C.

Conséquence, la climatisation installée dans tous les stades de la Coupe du monde au Qatar ne devrait pas être utilisée.