Coupe du monde 2022 : un avion toutes les 10 minutes pour le transport des supporters

Pendant la Coupe du monde de football, le Qatar va mettre en place des navettes en avion pour les nombreux supporters qui séjourneront dans les pays voisins durant la compétition.

Un trafic aérien conséquent. Pendant la durée de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), le Qatar ne pourra pas loger tous les supporters, alors que plus de 1,2 million de fans sont attendus dans l’Emirat. Ils seront nombreux à séjourner dans plusieurs états voisins le temps de la compétition. Pour leur permettre d’assister aux rencontres, l’hôte de ce Mondial 2022 a noué différents partenariats avec ses pays voisins, permettant notamment la mise en place d’un système de navettes quotidiennes en avion, selon l’Obs.

Plus de 160 vols par jour, soit un avion toutes les dix minutes, devraient être prévus pour que les supporters soient acheminés et puissent faire l’aller-retour dans la même journée afin d’assister aux différents matchs. Flydubai, qui s’est associé avec Qatar Airways comme d’autres transporteurs, «proposera jusqu’à trente vols aller-retour quotidiens entre Dubaï et Doha».

Un transport gratuit entre l'aéroport et le stade

Une offre «Match Day Shuttle» a même été mise en place au prix de 260 euros en classe économique et près de 1.000 euros en classe affaire. Sur place, les supporters, qui se sont vu conseiller de prendre un vol atterrissant à Doha au moins quatre heures avant le coup d’envoi, pourront bénéficier d’un transport terrestre gratuit entre l’aéroport et le stade.

Après les climatisations dans les stades, ce système de navettes devrait alourdir encore un peu plus le bilan environnemental de cette Coupe du monde déjà fortement critiqué.