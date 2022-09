Guerre en Ukraine : le CIO laisse entendre que la Russie pourrait être exclue des JO 2024

Alors que le conflit entre l’Ukraine et la Russie persiste, le président du Comité International Olympique, Thomas Bach, a laissé entendre que les athlètes russes et biélorusses pourraient ne pas participer aux JO de Paris 2024.

C’est une nouvelle sanction qui pourrait toucher la Russie, mais aussi la Biélorussie, lors des prochains Jeux Olympiques d’été qui vont se dérouler en 2024 à Paris.

«Pour le moment, on a donné ces recommandations de ne pas inviter les athlètes russes et biélorusses en compétitions internationales pour protéger les athlètes et aussi protéger l’autonomie du sport international. Ces recommandantions sont toujours valides», a déclaré le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, au micro de nos confrères d'Europe 1.

Des sanctions sportives déjà prononcées depuis le début de la guerre en Ukraine

Cette potentielle sanction ne serait pas une première pour la Russie dans le domaine du sport. En Formule 1, le pilote Russe Nikita Mazepin avait vu son contrat se rompre avec Haas, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le Grand Prix de Sotchi avait, quant à lui, été déprogrammé du calendrier.

Formula 1 has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoterhttps://t.co/67IUOS3nhl — Formula 1 (@F1) March 3, 2022

Côté tennis, les joueurs russes dont Daniil Medvedev ou encore Karen Khachanov, avaient été interdits de disputer les tournois britanniques lors de la saison 2022. Parmi eux, figurait Wimbledon, tournoi du Grand Chelem sur gazon.

L’UEFA avait également frappée fort en excluant les clubs russes des compétitions européennes. La Russie est par ailleurs, inéligible pour l’organisation de l’Euro 2028 ou 2032, alors qu’elle s’était portée candidate.