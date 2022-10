Ligue 1 : voici les records d’affluence des clubs du championnat

Ayant le stade avec la plus grande capacité, l’OM possède le record d’affluence des clubs de Ligue 1. Voici ceux des vingt formations du championnat de France 2022-2023.

Si le PSG est le champion depuis des années sur le terrain avec sa pléiade de stars, l’OM le bat toujours dans un autre domaine. En effet, en matière d’affluence, le club phocéen peut se targuer de posséder le record absolu en Ligue 1.

Il faut dire qu’avec un Orange Vélodrome pouvant accueillir environ 67.000 fans, Marseille est loin devant les autres. Et ce, malgré l’apparition des nouvelles enceintes comme le Groupama Stadium de Décines pour l’Olympique lyonnais, ou encore la Décathlon Arena Pierre-Mauroy du Losc.

Le LOSC recordman… loin de chez lui

A noter que sur les vingt clubs de Ligue 1 de cette saison, les Marseillais sont cités à 10 reprises dans les records d’affluence.

En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, qui attire les foules depuis dix ans à l’extérieur – qui ne souhaiterait pas voir Zlatan Ibrahimovic, David Beckham et aujourd’hui Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ? –, son problème reste le même : son stade. Aussi historique soit-il, le Parc des Princes reste une «petite» enceinte. Le stade a d’ailleurs perdu de nombreuses places à la suite des travaux effectués ces dernières années. Il faut d’ailleurs remonter à 1983, et un match contre Waterschei, pour trouver le record d’affluence du club parisien.

Petite particularité, le LOSC possède le record d’un match de Ligue 1 mais pas à domicile. C’était en 2009 face à Lyon au Stade de France de Saint-Denis (78.056 spectateurs).

Les records d’affluence des 20 clubs de Ligue 1

OM (Orange Vélodrome) : 65.421 spectateurs lors d’OM-OL, le 10 novembre 2019.

OL (Groupama Stadium) : 58.230 spectateurs lors d’OL-PSG, le 19 septembre 2022.

LOSC Lille (Decathlon Arena – Pierre Mauroy) : 49.712 spectateurs lors de LOSC-PSG, le 14 avril 2019.

PSG (Parc des Princes) : 49.407 spectateurs lors de PSG-Waterschei, le 2 mars 1983.

RC Lens (Bollaert-Delelis) : 48.912 spectateurs lors de Lens-OM, le 15 avril 1992.

FC Nantes (La Beaujoire) : 44.297 spectateurs lors de Nantes-Bordeaux, le 27 janvier 1985.

RC Strasbourg (La Meinau) : 39.033 spectateurs lors de Strasbourg-OM, le 20 novembre 1992.

Toulouse FC (Stadium de Toulouse) : 36.982 spectateurs lors de Toulouse-OM, le 14 février 1999.

OGC Nice (Allianz Riviera) : 35.596 spectateurs lors de Nice-Saint-Etienne, le 8 mai 2016.

Montpellier HSC (La Mosson) : 29.507 spectateurs lors de Montpellier-OM, le 28 juillet 2001.

Stade Rennais (Roazhon Park) : 29.490 spectateurs lors de Rennes-OM, le 20 août 2005.

Angers SCO (Raymond-Kopa) : 22.989 spectateurs lors d’Angers-OM, le 6 avril 1969.

AJ Auxerre (Abbé-Deschamps) : 22.500 spectateurs lors d’Auxerre-Nantes, le 18 mai 1996.

Stade Brestois 29 (Francis-Le Blé) : 21.842 spectateurs lors de Brest-OM, le 8 août 1986.

Stade de Reims (Auguste-Delaune) : 21.044 spectateurs lors de Reims-OM, le 12 août 2012.

ESTAC Troyes (Stade de l’Aube) : 20.346 spectateurs lors de Troyes-Amiens, le 18 mai 2012.

AS Monaco (Louis-II) : 19.021 spectateurs lors de Monaco-OM, le 9 octobre 1988.

FC Lorient (Moustoir) : 17.395 spectateurs lors de Lorient-OM, le 27 avril 2013.

AC Ajaccio (François Coty) : 14.421 spectateurs lors d’Ajaccio-Bastia, le 1er décembre 1968.

Clermont Foot 63 (Gabriel-Montpied) : 12.306 spectateurs lors de Clermont-PSG, le 9 avril 2022.