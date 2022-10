Iker Casillas : «Je suis gay», le tweet supprimé de l'ancien footballeur fait réagir, lui évoque un «piratage»

Iker Casillas, ancien gardien de but de l'équipe d'Espagne et du Real Madrid, a tweeté ce dimanche 9 octobre, un message affirmant qu'il était gay. Avant de finalement le supprimer et d'évoquer un piratage.

Un tweet et des questions. L'ancien footballeur Iker Casillas, champion du monde et d'Europe avec l'équipe d'Espagne, a annoncé ce dimanche 9 octobre sur le réseau social à l'oiseau bleu qu'il était gay.

«J'espère que vous me respectez : je suis gay», a déclaré sur son compte le gardien de but légendaire du Real Madrid, qui a remporté trois Ligue des champions avec le club merengue.

Mais ce coming out n'en était visiblement pas un. Quelques heures après, Iker Casillas a en effet supprimé son tweet, avant d'en faire un nouveau dans lequel il assure que son compte a été «piraté». Un message accompagné d'excuses envers ses followers et «la communauté LGBT».

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Selon la presse espagnole, le tweet initial de Casillas n'était pas un piratage, mais une sorte de message envoyé à la presse people qui lui prête depuis quelques jours une liaison avec l'actrice Alejandra Onieva.

Piratage ou (très) mauvaise blague, le premier tweet de l'ancien portier a quoi qu'il en soit entraîné de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si des milliers d'internautes ont salué le courage de ce (finalement faux) coming out, les commentaires homophobes ont également été trop nombreux, dans un milieu où l'homosexualité reste encore taboue.

Iker Casillas, 41 ans, a été de longues années en couple avec la journaliste Sara Carbonero. Le couple, qui a eu deux enfants, avait annoncé sa séparation en mars 2021.