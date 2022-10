Football : le surprenant régime alimentaire d’Erling Haaland

Le footballeur norvégien Erling Haaland, qui réalise un début de saison fou avec Manchester City, a dévoilé son régime alimentaire assez incroyable.

Les secrets de la réussite ? Dans un documentaire, Erling Haaland, la star norvégienne de Manchester City, s’est confié sur sa vie de tous les jours et surtout sur son régime alimentaire.

Intitulé «The Big Decision», ce documentaire offre la possibilité aux fans du joueur de 22 ans, qui n’en finit plus de marquer (20 réalisations en 13 matchs depuis le début de la saison), d’en savoir beaucoup plus sur lui.

«Je suis soucieux de prendre soin de mon corps et je pense que manger des aliments de qualité et aussi locaux que possible est le plus important, confie Haaland. Beaucoup de choses influencent la santé. Par exemple, les gens disent que la viande n'est pas bonne pour la santé. Quelle viande ? Celle que l'on trouve chez McDonald's ? Ou le bœuf local qui mange de l'herbe juste là, à côté ?»

L’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui ne sera pas à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) car la Norvège n’est pas qualifiée, est d’ailleurs très fan de… cœur et de foie de bœuf. Dans le documentaire, on le voit avec deux morceaux de cœur et de foie de bœuf en provenance de son boucher. «Oui, c’est bien le cœur», lance Haaland au journaliste très étonné par ce qu’il voit.

L’autre secret du Norvégien concerne l’importance de la lumière du soleil. «La première chose que je fais le matin en se levant ? C’est d’avoir un peu de lumière du jour dans mes yeux, explique-t-il. C’est bon pour le rythme circadien.»