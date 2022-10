Football : Ronaldo confie suivre une thérapie pour sa santé mentale

Ronaldo, la légende brésilienne du football, s’est confié à la presse espagnole sur la santé mentale des sportifs et a indiqué suivre une thérapie.

Les langues commencent à se délier sur ce sujet tabou. A l’occasion de la sortie du documentaire «The Phenomenon», le Brésilien Ronaldo a évoqué la question de la santé mentale des sportifs et a même confié avoir décidé suivre une thérapie.

«Je suis une thérapie depuis deux ans et demi et je comprends beaucoup mieux même ce que je ressentais avant, a confié «R9» à Marca. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très, très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela.»

Le Brésilien, légende du Brésil et ancien coéquipier de Zinédine Zidane au Real Madrid entre autres, n’est pas le premier à se confier sur le sujet. Avant lui, la gymnaste américaine Simone Biles et la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ou encore le basketteur Demar DeRozan l’ont récemment évoqué. Il faut dire qu’aujourd’hui, la santé mentale commence à d’avantage être pris en considération.

