Football : jugé trop grand, un but scié sur la pelouse en Angleterre (vidéo)

Un but, jugé trop grand, a dû être scié sur le bord du terrain, ce dimanche, en Angleterre, retardant le coup d’envoi de la rencontre de Championship (2e division anglaise) entre Hull City et Birmingham.

Scène insolite en Angleterre. Le coup d’envoi de la rencontre de Championship (2e division anglaise) entre Hull City et Birmingham a été retardé, ce dimanche, d’une vingtaine de minutes. La raison ? L’un des buts du MKM Stadium était trop grand de cinq centimètres. Et pour y remédier, il a dû être scié sur le bord du terrain.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big





They are currently being sawed 2 inches smaller pic.twitter.com/fMMoQOdoyE

