Ligue 1 : le PSG s'offre le Classique face à l'OM, Lyon et Laurent Blanc renversés à Rennes… Ce qu’il faut retenir de la 11e journée

Le PSG a remporté le Classique face l’OM (1-0) alors que Lyon a été renversé à Rennes pour la première de Laurent Blanc (3-2) et que Nantes a renoué avec la victoire contre Brest (4-1). Voici tout ce qu’il faut retenir de la 11e journée de Ligue 1.

Strasbourg-Lille 0-3

Lille poursuit sa remontée. En Alsace, le club nordiste a enchaîné un deuxième succès consécutif pour la première fois de la saison (0-3) grâce à un doublé de Jonathan David (41e, 76e) et un but de Rémy Cabella (80e). Avec cette victoire, le Losc s’installe dans la première partie de tableau. En revanche, Strasbourg a rechuté. Après sa première victoire de la saison, la semaine passée, sur la pelouse d’Angers (2-3), la formation alsacienne a enregistré sa cinquième défaite de la saison et reste englué dans le bas du classement. Et avec ce nouveau revers, le coach Julien Stephan se retrouve de plus en plus menacé.

Lorient-Reims 0-0

Lorient a manqué une occasion de s’asseoir sur le trône. En attendant le Classique entre le PSG et l’OM, les Merlus avaient la possibilité de prendre provisoirement la tête du championnat. Surprenants cette saison, les protégés de Régis Le Bris, qui restaient sur six victoires consécutives, n’ont pas trouvé la faille au sein de la défense rémoise. Ils ont pourtant évolué en supériorité numérique pendant 45 minutes après l’expulsion de Dion Lopy en début de seconde période (46e) et même à 11 contre 9 après le carton rouge reçu par Emmanuel Agbadou dans les arrêts de jeu (91e). De son côté, Reims, qui s’est séparé d’Oscar Garcia, a signé un 3e match nul d’affilée et fait du surplace au classement.

Lens-Montpellier 1-0

Lens s’est repris. Une semaine après leur défaite à Lille dans le derby du Nord, les Sang et Or ont renoué avec la victoire lors de la venue de Montpellier à Bollaert (1-0), où ils sont invincibles avec un sixième succès en autant de rencontres à domicile. Et la délivrance est venue de Wesley Saïd, qui a profité d’une passe en retrait mal ajustée par Téji Savanier pour tromper Jonas Omlin (67e). Si la formation lensoise s’est ressaisie, Montpellier poursuit sa chute avec un cinquième revers lors des six derniers matchs.

Toulouse Angers 3-2

Toulouse s’est donné un peu d’air. Le TFC a signé un troisième match consécutif sans défaite en venant à bout d’Angers au Stadium (3-2). Le promu toulousain, qui menait tranquillement grâce à Brecht Dejaegere (10e), Branco Van der Boomen (40e) et Stijn Spierings (67e), s’est néanmoins fait peur avec la réduction du score d’Amine Salama en fin de match (93e), alors que Nabil Bentaleb avait remis les deux équipes à égalité (33e). Et si Toulouse respire, le club angevin reste toujours dans une position très inconfortable avec cette 3e défaite consécutive.

Auxerre-Nice 1-1

Un match nul qui n’arrange personne. Auxerre et Nice n’ont pas réussi à se départager à l’Abbé-Deschamps malgré des occasions pour les deux équipes (1-1). Sur un fantastique travail de Khéphren Thuram, Andy Delort a donné l’avantage au club azuréen (20e), mais Nuno Da Costa a égalisé juste avant la pause (42e). Auxerre, qui n’a plus gagné depuis la fin du mois d’août, pointe toujours à la limite de la zone rouge, alors que Nice est seulement 13e au classement.

Nantes-Brest 4-1

Une petite bouffée d’oxygène pour Nantes. A domicile, les Canaris ont renversé Brest (4-1) pour mettre un terme à une série de cinq matchs sans la moindre victoire en championnat (4 défaites, un nul). Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes d’Antoine Kombouaré avec le penalty manqué par Ludovic Blas (12e) et l’ouverture du score brestoise par Noah Fadiga (18e). Mais la rencontre a basculé en deux minutes avec l’égalisation de Moses Simon sur penalty (35e) et le but d’Ignatius Ganago dans la foulée (36e). Mostafa Mohamed a permis aux Nantais de se mettre à l’abri avant que Moussa Sissoko (88e) ne scelle le succès de Nantes qui sort de la zone rouge. Brest, qui s’est séparé dans la semaine de Michel der Zakarian, reste à la dernière place du classement.

Rennes-Lyon 3-2

Pas de victoire pour la première de Laurent Blanc sur le banc lyonnais. En quête de renouveau, Lyon a été renversé sur la pelouse de Rennes (3-2) et enregistre une cinquième défaite en six rencontres. Alexandre Lacazette avait ouvert le score (23e) mais Martin Terrier a ramené les deux équipes à égalité avant qu’Amine Gouiri ne donne l’avantage au club breton (47e). Et si le capitaine lyonnais a égalisé (72e), Terrier a offert la victoire à Rennes (78e), qui poursuit sa remontée avec sa 6e victoire de la saison. Avec cette nouvelle contre-performance, l’OL compte désormais dix points de retard sur le podium.

Troyes-Ajaccio 1-1

Une confrontation sans vainqueur. Troyes et Ajaccio se sont quittés sur un match nul décevant au stade de l’Aube (1-1). Dans un match sans beaucoup de rythme, l’Estac pensait sûrement avoir fait le plus dur avec l’ouverture du score sur contre-attaque de Jackson Porozo à un quart d’heure de la fin (75e). Mais Mounaïm El Idrissy a égalisé pour le club corse dans les dernières minutes. Au classement, Troyes est classé au 12e rang alors qu’Ajaccio reste relégable (18e)

Monaco-Clermont 1-1

Fin de série pour Monaco. Le club de la principauté, qui restait sur cinq succès consécutifs en championnat, a été accroché au stade Louis II par Clermont (1-1). Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont été plombés peu après le quart d'heure de jeu par l'expulsion de Mohamed Camara pour une semelle sur Saif-Eddine Khaoui (16e). Mais ils sont tout de même parvenus à ouvrir le score sur un penalty obtenu et transformé en deux temps par Breel Embolo (30e). Et s'ils ont longtemps résisté, les Monégasques ont craqué sur un ballon repris au niveau du point de penalty par Komnen Andric en début de seconde période (52e). En infériorité numérique, les hommes de Philippe Clément ont réussi à sauver un point et restent dans le top 6 à égalité avec Rennes. Pour sa part, Clermont est toujours dans la première partie du classement à une honorable 8e place.

PSG-Marseille 1_0

Le Classique pour le PSG. Dans l'affiche au sommet de la 11e journée de Ligue 1 entre Paris et Marseille, le club de la capitale s'est imposé au Parc des Princes face à son rival olympien (1-0). Et le seul but de la rencontre a été inscrit par Neymar dans les arrêts de jeu de la 1ère période. Avec l'aide du poteau, le Brésilien a converti la première passe décisive de la saison de Kylian Mbappé. Et si les deux équipes se sont procurées plusieurs occasions, le score n'a pas évolué alors que les Olympiens ont joué les 20 dernières minutes en infériorité numérique après l'expulsion de Samuel Gigot (20e). Toujours invaincu cette saison, Paris compte désormais trois points d'avance sur Lorient en tête du classement, cinq sur Lens et six sur Marseille, qui n'est plus sur le podium.