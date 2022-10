Ballon d’or 2022 : un sacre historique pour Karim Benzema ?

Auteur d’une saison exceptionnelle, Karim Benzema devrait recevoir, ce lundi, le 66e Ballon d’or. Et le sacre de l’attaquant français pourrait être historique en raison de l’écart avec son dauphin.

Un sacre unanime. A 34 ans, Karim Benzema devrait se voir remettre, ce lundi, le Ballon d’or récompensant le meilleur joueur de l’année. Et sa consécration annoncée ne souffre d’aucune contestation. Rien et surtout personne ne semble en mesure d’empêcher l’attaquant français de recevoir le prestigieux trophée. Au point que son couronnement pourrait être historique au Théâtre du Châtelet, en étant le vainqueur avec le plus grand écart de points avec son dauphin.

Il faut dire que le nom de Karim Benzema revient comme une évidence pour succéder à Lionel Messi tant il a impressionné aussi bien avec le Real Madrid que l’équipe de France. Avec les Bleus, il a remporté la Ligue des nations. Mais c’est surtout sous le maillot du club espagnol qu’il a brillé. Il a mené presque à lui seul les Merengue vers leur 14e sacre en Ligue des champions en mai dernier et le titre de champion d’Espagne avec de nombreux buts décisifs.

The Ballon d'Or is almost ready...





Au total, il a inscrit pas moins de 44 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues (son record sur une saison), terminant meilleur buteur de la Liga pour la première fois de sa carrière (27 buts), mais également de la Ligue des champions (15 buts). Seul Robert Lewandowski a fait mieux (50 buts).

A titre individuel, il a déjà été désigné meilleur joueur de la saison en Ligue des champions, meilleur joueur de Liga et joueur de l’année UEFA. Il ne lui manque plus que le Ballon d’or. Mais ce n’est plus qu’une question d’heures pour devenir le 5e français à être récompensé après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane (1998).