Karim Benzema, Ballon d’Or 2022 : «Quand je joue au football, je veux donner des émotions aux gens»

Karim Benzema, sacré Ballon d’Or 2022 lundi soir à Paris, s’est confié devant les journalistes, sur ce titre qu’il décroche pour la première fois de sa carrière.

Cinquième Ballon d’Or français de l’histoire, Karim Benzema est venu répondre aux questions des journalistes en conférence de presse.

Karim, ce Ballon d’Or couronne-t-il votre saison ou votre carrière ?

Un peu des deux, je pense. C’est le couronnement de ma saison, mais aussi de ma carrière.

Vous avez eu des mots très forts au moment de la remise du trophée en indiquant qu’il s’agit du «Ballon d’Or du peuple». Qu’avez-vous voulu dire ?

Il n’y a rien de politique là-dedans. C’est pour tous mes fans. Quand je dis «Ballon d’or du peuple», c’est qu’ils y ont participé. Le fait de me soutenir dans tous les moments. J’ai envie de partager ce trophée avec eux. J’aime le partage et eux le méritent et comme je le dis depuis longtemps, ils ont toujours été là pour me motiver.

Ce trophée arrive à seulement 34 ans. Pourquoi pensez-vous qu’il arrive aussi tard dans votre carrière ?

J’ai toujours eu ce trophée dans ma tête. Ce qui a changé, c’est mon ambition. A 30 ans, mon ambition est devenue plus forte. Je voulais devenir meilleur, être un leader. Et j’ai de la chance de jouer au Real Madrid, le meilleur club du monde. A 20 ans, je n’avais pas les mêmes ambitions. Je suis très fier de ma carrière aujourd’hui.

Vous avez reçu les félicitations du président de la République. Est-ce aussi une façon d’y voir un nouvel amour avec la France ?

Merci au Président, ça fait plaisir. Quand je joue au foot, je n’entre pas sur le terrain pour me dire que je dois plaire à untel ou untel. Je veux donner des émotions aux gens. Si j’y arrive tant mieux, ça me donne de la force. Si je n’y arrive pas, je regarde ce qu’il faut faire pour y arriver. Mais ça reste du sport. C’est un spectacle. Quand je suis sur un terrain, c’est comme quand j’étais petit, c’est juste qu’il y a des règles, mais c’est la même chose. C’est pour ça que j’ai dit et je le répète, c’est leur Ballon d’Or.

Tout faire pour gagner le Mondial avec l'équipe de France

Que dirait le Karim aujourd’hui au Karim enfant ?

Je lui dirais de jouer au foot, de poursuivre ses rêves : La Coupe du monde, la Ligue des champions… de toujours y rêver. Le foot, c’est quelque chose d’important dans ma vie.

Pensez-vous avoir tout accompli dans votre carrière ?

J’ai toujours de l’ambition. J’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. J’espère être dans le groupe au Qatar. C’est un objectif. Aller au Mondial et tout faire pour le gagner.

Pensez-vous remporter un autre Ballon d’Or désormais ?

Je profite du présent. Si je peux l’avoir encore une fois, tant mieux. Mais d’abord, il faut travailler. Maintenant, je vais profiter même si je ne dois pas me reposer sur mes lauriers. Ma réponse est négative en fait. Je me concentre sur chaque match. Ce soir, je vais profiter.

Avec Robert Lewandowski au Barça, est-ce une rivalité qui commence avec vous en Liga ?

Pour moi, il n’y a aucune rivalité. C’est vous (les médias) qui en faites. Moi je ne pense pas à ce joueur. C’est un très bon joueur, il fait de très bonnes choses. Pour moi, ça ne sert à rien de faire des rivalités.

Jusqu’à quel âge pensez-vous encore jouer ?

Je ne sais pas encore en fait. Quand je n’aurai plus l’envie. Quand ça deviendra dur de se lever pour aller à l’entraînement.