Cyclisme : une ancienne star du peloton condamnée à trois ans de prison pour violences conjugales

L’ancien cycliste Mario Cipollini a été condamné, ce lundi, par la justice italienne à trois ans de prison pour violences conjugales et menaces envers son ancienne épouse.

Un verdict plus lourd que requis. Agé de 55 ans, l'Italien Mario Cipollini a été condamné, ce lundi, en première instance, à trois ans de prison par un tribunal de Toscane (Italie), alors que la procureure avait requis deux ans et six mois de réclusion à son encontre en juin dernier. Ex-star du peloton dans les années 1990 et 2000, vainqueur de douze étapes sur le Tour de France et de 42 sur le Giro, il a été reconnu coupable de violences conjugales et menaces proférées envers sur son ancienne épouse.

Il a également été condamné pour avoir menacé le nouveau compagnon de la mère de ses deux filles, qui n’est autre que l’ancien footballeur Silvio Giusti. Mario Cipollini va aussi devoir indemniser les deux victimes à hauteur de 80.000 euros pour son ancienne compagne et 5.000 euros pour Giusti.

Les faits ont été commis entre 2016 et 2017 avant qu’ils ne soient dénoncés en janvier 2017 par Sabrina Landucci, qui avait été notamment agressée sur son lieu de travail. Au cours de son procès, qui a connu divers reports à cause de la pandémie de Covid-19 et des problèmes de santé de l’ancien champion du monde (2002), Mario Cipollini a nié les coups de poing, les gifles, les coups de pied et les menaces de mort. Mais il n’a pas échappé à une condamnation. Il pourrait décider de faire appel.