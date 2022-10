Football : Karim Benzema révèle dans quel club il terminera sa carrière

Lors de la cérémonie du Ballon d’or 2022, qu’il a remporté, Karim Benzema s’est confié sur son avenir et notamment où il compte terminer sa carrière.

Madrid ou Lyon ? En marge de son sacre lors de la cérémonie du Ballon d’or 2022, Karim Benzema a donné sa réponse à la presse espagnole.

«Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi», a-t-il confié au micro de la radio espagnole Onda Cero.

Alors que les fans lyonnais rêvaient de voir l’enfant de Bron (ville de la banlieue lyonnaise) revenir à l’OL pour y terminer sa carrière, «KB9» a donc mis un terme à leurs minces espoirs.

La fierté de Jean-Michel Aulas

Malgré ça, présent lundi soir au Théâtre du Chatelet de Paris, Jean-Michel Aulas (président du club rhodanien) était heureux que son protégé qu’il a vu grandir avant de s’envoler au Real Madrid remporte le prestigieux Ballon d’Or.

«C’est une immense fierté avec beaucoup d’émotion parce que Karim est un enfant de l’OL. C’est un enfant que l’on a vu grandir et que l’on a vu s’épanouir, a confié JMA. On l’a vu réussir pratiquement tout ce qu’il a entrepris. Et puis c’est pour nous, qui l’avons non seulement embauché puisque ses premiers contrats il les a signés avec nous, une fierté. Une fierté empreinte de message : de l’exemplarité, a confié le président de l'OL à l'issue de la cérémonie. Parce qu’avoir un jeune comme Karim qui ne fait que deux clubs dans toute sa carrière avec l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid. Il a choisi le Real Madrid car je me souviens de lui qui me disait : "S’il y a plusieurs propositions, c’est vraiment au Real Madrid que je voudrais aller". C’est une belle histoire, celle d’un jeune issu de l’immigration qui réussit formidablement en France. Il est Franco-Algérien. Au-delà de sa vie de footballeur, il réussit une vie d’homme qui est exemplaire pour tous les jeunes qui sont admiratifs de ce qu’il a fait et qui sont avides de lui ressembler.»

Pour rappel, Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français sacré après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998).