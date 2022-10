Ligue des champions : composition, arbitre, qualification, programme TV… Tout savoir sur PSG-Maccabi Haïfa

Le PSG peut valider sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, ce mardi, lors de la venue du Maccabi Haïfa pour la 5e journée de la phase de groupes. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Vitinha, Ruiz, Renato Sanches - Messi, Mbappé, Neymar

Le groupe du PSG

Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un groupe pratiquement au complet pour la réception du club israélien. Blessés depuis plusieurs semaines, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ont repris avec le reste de l’effectif parisien. Si le défenseur français devrait bien être retenu, un doute subsiste concernant le latéral portugais, qui pourrait être laissé au repos. Le seul forfait acté est celui de Danilo Pereira, qui doit reprendre l’entraînement en fin de semaine, alors que Marco Verratti est suspendu pour cette rencontre.

La dynamique du PSG

Après deux mois et demi de compétition, Paris est toujours invaincu cette saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Et alors qu’ils avaient concédé trois matchs nuls d’affilée, les hommes de Christophe Galtier restent sur deux victoires consécutives contre l’OM (1-0) et à Ajaccio (0-3). Ces deux succès ont été acquis après un changement de système de l’entraîneur parisien, qui a opté pour un 4-3-3. Un schéma tactique qu’il devrait reconduire face au Maccabi Haïfa.

L’adversaire

Depuis la victoire du PSG au match aller (1-3), le Maccabi Haïfa a concédé ses deux premiers revers de la saison en championnat et s’est s’incliné sur la pelouse de la Juventus Turin. Mais il s’est parfaitement repris en dominant à domicile la formation italienne (2-0), pour rester dans la course à la qualification, avant d’enchaîner deux nouveaux succès en championnat pour trôner en tête de son championnat.

Les enjeux

Le PSG peut décrocher sa qualification pour les 8es de finale face au club israélien. En tête de son groupe, à égalité avec Benfica et avec cinq points d’avance sur la Juventus Turin ainsi que le Maccabi Haïfa, le champion de France validera son billet en cas de succès au Parc des Princes, peu importe le résultat dans le même temps entre Benfica et la Juve à Lisbonne. Un match nul pourrait même être suffisant aux coéquipiers de Marquinhos si la formation italienne ne s’impose pas dans la capitale portugaise.

L’arbitre

Félix Zwayer a été désigné pour diriger cette rencontre décisive entre le PSG et le Maccabi Haïfa. Agé de 41 ans, l’arbitre allemand est expérimenté pour avoir déjà dirigé 24 matchs de Ligue des champions et 202 rencontres de Bundesliga. Et cette saison, il a déjà officié à l’occasion d’un match de groupe H. Il était en effet au sifflet lors de la victoire de Benfica sur la pelouse de la Juventus (1-2). Par le passé, Félix Zwayer a dirigé à une seule reprise le club de la capitale. C’était il y a quatre ans (24 octobre 2018) lors du match nul entre Paris et Naples au Parc des Princes (2-2).

La diffusion TV

Cette rencontre entre le PSG et le Maccabi Haïfa sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot.