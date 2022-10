Route du Rhum 2022 : le groupe de rap IAM devient parrain du bateau du skipper Nicolas Rouger

Le légendaire groupe de rap marseillais IAM est devenu parrain du bateau du skipper Nicolas Rouger, qui s’élancera sur la Route du Rhum 2022, le dimanche 6 novembre prochain.

Une collaboration unique. Le groupe de hip-hop français IAM est parrain de l’Imoca «Demain C’est Loin» de Nicolas Rouger, qui prendra pour la première fois le départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, le 6 novembre prochain.

Évidemment, comme son nom l’indique, le projet est inspiré du mythique titre des rappeurs. Engagé sur cette 12e édition de la solitaire transatlantique, le skipper, dont l'objectif ultime est le Vendée Globe 2024, veut vivre une histoire de partage et de transmission à travers la rencontre entre le sport et l’art.

«Choisir le titre d’IAM ‘Demain c’est loin’ comme nom de projet s’est imposé comme une évidence. C’est une chanson que j’écoutais avant et que j’écoute toujours maintenant, a expliqué ce Sétois de 43 ans. Elle est toujours d’actualité, 25 ans après sa sortie. Je trouve qu’elle correspond bien à l’aventure que je vais vivre sur le Vendée Globe et que je veux partager, ainsi qu’à mon ambition dans la voile. C’est un milieu assez fermé que je voulais ouvrir avec mon projet. Je suis heureux que le groupe ait accepté d’être le parrain de mon bateau.»

IAM, une première en voile

Mais comment s’est passé la rencontre entre Nicolas Rouger et IAM ? «On s’est rencontré par l’intermédiaire de Faf Larage en janvier 2019. Il nous a parlé de l’idée de Nico, qui paraissait un peu folle sur le papier. (…) ‘Demain c’est loin’ n’est pas un morceau anodin d’IAM. C’est un titre qui parle du fait d’accepter de vivre au jour le jour, d’accepter la beauté et de trouver la force dans le jour que l’on vit, pas nécessairement de planifier une vie et de penser loin, raconte Akhenaton, rappeur du groupe IAM.

Le leader du groupe a justement fait le parallèle entre leur tube mythique et la course au large. «Je pense que quand on se retrouve seul sur un bateau, que l’on navigue et que l’on est face à des difficultés, on est dans l’immédiat. On ne pense pas à l’arrivée mais à comment faire face à la situation. Et les jours où tout va bien, on est dans le contemplatif. Ça ressemble au morceau dans ses deux aspects : ténébreux et lumineux», a analysé AKH.

Le groupe IAM a déjà collaboré dans le sport (sports de glisses, football, etc.), mais c’est la première fois que le groupe choisit la voile.

«Je trouve qu’il y a un vrai sens à être parrain du bateau. La voile est un milieu qui ne touche pas ou peu notre univers et réciproquement, a souligné Nicolas Rouger. (…) La diversité intéresse toujours, et je trouve que c’est génial que les milieux se rencontrent et que les gens qui ne sont pas concernés par le rap aillent le voir par l’intermédiaire de mon bateau, surtout dans une ville comme Marseille.»

A noter que la voile du bateau a été peinte par l'artiste Hervé Di Rosa, puis découpée en toiles de 1m2, vendues à des collectionneurs pour financer la course.