Tennis : tout savoir sur Holger Rune, le jeune Danois vainqueur du Rolex Paris Masters

Âgé de 19 ans, Holger Rune a remporté, ce dimanche, le Rolex Paris Masters, en battant en finale Novak Djokovic. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le jeune Danois.

En s'offrant son premier Masters 1000 face à l'ex-n°1 mondial et sextuple vainqueur Novak Djokovic dans la salle de Bercy, le Scandinave devient le plus jeune vainqueur du tournoi parisien depuis 36 ans et Boris Becker, qui avait 18 ans lors de son titre en 1986. Encore au-delà du top 100 début 2022, il s'invitera lundi dans le top 10 au classement ATP: une première pour un joueur danois masculin (Caroline Wozniacki a été n°1 mondiale).

Un moment d'histoire





L'instant où Holger Rune triomphe à 19 ans devant l'un des plus grands joueurs de tous les temps, pour remporter son premier Masters 1000.#RolexParisMasters pic.twitter.com/p6VkleQW5T — Univers Tennis (@UniversTennis) November 6, 2022

Il faut dire que celui qui est entraîné par le Français Patrick Mouratoglou ne cesse de gravir les échelons ces derniers mois. Et c’était déjà à Paris qu’il avait frappé fort. À Roland-Garros, celui qui avait remporté le tournoi de Munich quelques semaines plus tôt, avait atteint les quarts de finale, battu par Casper Ruud. De quoi prendre un premier rendez-vous.

Le jeune Danois empochera un deuxième titre à Stockholm en octobre avant la consécration quelques jours plus tard à Paris donc.

Obsédé par le tennis depuis tout petit, le Scandinave, qui est accompagné de sa mère Aneke sur tous les tournois, compte bien continuer sur cette lancée. Et pourquoi terminer l’année avec le Masters en poche ?