Ligue des champions : le PSG retrouvera le Bayern Munich en 8es de finale

Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le PSG a hérité du Bayern Munich en 8es de finale lors du tirage au sort effectué, ce lundi, à Nyon (Suisse).

Les probabilités ne se sont pas trompées. Après avoir terminé à la deuxième place de son groupe, derrière Benfica, le PSG avait le plus de chances de tomber sur le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des champions. Et le club de la capitale a bien hérité de la redoutable formation allemande, ce lundi, lors du tirage au sort à Nyon (Suisse). Une double confrontation au sommet en guise de retrouvailles pour les deux équipes.

Le PSG et le Bayern Munich s’étaient affrontés en quarts de finale en 2021 avec une qualification des coéquipiers de Marquinhos au terme des deux matchs sous haute tension (victoire à l’aller outre-Rhin 2-3 ; défaite au retour 0-1). Avec cette qualification, les Parisiens avaient en partie pris leur revanche sur la finale perdue quelques mois plus tôt à Lisbonne en conclusion du Final 8 (1-0). Et ce sentiment de revanche devrait à nouveau être présent du côté de Paris.

«Beaucoup de joueurs qui ont joué cette finale ont l’opportunité d'une revanche, et de faire la démonstration non seulement de leurs qualités individuelles, mais aussi qu'on joue très bien cette année. On est très positifs, très confiants. On va profiter de ça pour faire un grand match», a confié le directeur du football du PSG Luis Campos au micro de Canal+.

Le Bayern aura l'avantage de recevoir au match retour

Ce n’est pas un match, mais deux grands matchs que les hommes de Christophe Galtier, toujours invaincus cette saison, vont devoir réaliser pour ne pas voir leur parcours s’arrêter une nouvelle fois en 8es de finale, comme la saison dernière après la désillusion face au Real Madrid. Car le Bayern Munich est, comme chaque année, l’un des sérieux candidats à la victoire finale à Istanbul en juin prochain. Malgré un début de saison un peu poussif, les Bavarois occupent en tête de la Bundesliga et ont été impressionnants lors de la phase de poules.

Dans le groupe de la «mort», avec l’Inter Milan et Barcelone, Benjamin Pavard et ses coéquipiers ont réalisé un carton plein (18 points) avec 18 buts inscrits et seulement deux encaissés. Et contrairement à il y a deux ans, ils auront l’avantage de recevoir au retour après s’être déplacés au Parc des Princes au match aller.

Pour faire plier le sextuple lauréat de la compétition, le PSG s’appuiera évidemment sur son redoutable trio offensif emmené par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, grand artisan de la qualification en 2021. Reste à savoir dans quel état aussi bien physique que psychologique les stars parisiennes, ainsi que leurs coéquipiers, rentreront de la Coupe du monde au Qatar.