Ligue des champions : voici l'adversaire le plus probable du PSG en huitièmes de finale

Qui pour affronter le PSG ? Ce Lundi, à partir de 11h45, le club de la capitale connaîtra le nom de son adversaire en huitièmes de finale de Ligue des champions. Certains clubs ont plus de probabilités de rencontrer le club de la capitale que d'autres.

Deuxième du groupe H à la diférence de but très particulière, Paris tombera sur l'un de ces sept adversaires en huitièmes de finale : Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Naples, Tottenham, Chelsea ou Porto.

Et selon les calculs de Julien Guyon, professeur de mathématiques appliquées à l'École des Ponts ParisTech, les hommes de Christophe Galtier ont 19,46 % de chances de tomber sur les Bavarois.

En effet, Munich, premier de sa poule, ne peut pas affronter l’Inter (qui était dans son groupe), ni Leipzig, Eintracht Francfort ou Borussia Dortmund, qui sont des clubs allemands. Par conséquent, les Munichois devraient être opposés à Paris, Liverpool, Bruges ou l'AC Milan.

Derrière le Bayern Munich, le PSG a 17,11% de chances d'affronter Naples contre 13,9% pour Chelsea et 13,88% pour Tottenham et Manchester City. Suivent le Real Madrid (10,98%) et Porto (10,79%).