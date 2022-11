Coupe du monde 2022 : d'étonnants défilés de supporters au Qatar

A une semaine du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), d'étonnants défilés de supporters ont été aperçus dans les rues de la capitale Doha.

Le compte à rebours est lancé. Le coup d’envoi de la Coupe du monde sera donné dans tout juste une semaine au Qatar avec le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Equateur. Et alors que peu de supporters étrangers seraient, pour le moment, arrivés sur place, plusieurs cortèges de fans de nombreuses nations, comme l’Argentine, la France, le Brésil, l’Angleterre ou encore le Portugal, ont été aperçus dans les rues de la capitale Doha. Des vidéos ont même été largement diffusées sur différents réseaux sociaux pour montrer l’engouement autour de la compétition et la bonne ambiance qui règne dans l’Emirat.

Mais ces étonnants défilés ont suscité de nombreuses interrogations et réactions. Car ces supporters, équipés aux couleurs des pays avec des drapeaux ou encore des maillots, semblent être en grande partie d’origine indienne et certains d’entre eux auraient été vus supportant plusieurs équipes différentes. Selon la presse britannique, ils auraient été payés pour défiler et instaurer ce climat festif, même si pour l’heure, rien ne permet de confirmer l’exactitude de cette information.

¡La fiesta mundialista ya está recorriendo las calles de Doha! #Qatar2022 pic.twitter.com/hT8Ofbb86v — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 11, 2022

Invité de la chaîne de télévision sportive locale Al-Kass, l’ambassadeur de France au Qatar Jean-Baptiste Faivre a toutefois annoncé, la semaine passée, que 10.000 supporters français feraient le déplacement dans la péninsule pour assister à ce Mondial. Et comme les fans des autres nations, ils devraient commencer à affluer dans le courant de la semaine, alors que l’équipe de France fera son entrée dans la compétition le mardi 22 novembre contre l’Australie.