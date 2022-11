Coupe du monde 2022 : le 11 type des grands absents

La Coupe du monde au Qatar, qui commence ce dimanche 20 novembre, se jouera sans plusieurs grands noms du football mondial. Voici le 11 type des grands absents qui n'auront pas la chance de participer à la compétition.

Gianluigi Donnarumma (Italie)

Le gardien du PSG ne participera pas à son premier mondial. La sélection italienne s'est fait éliminer en barrage qualificatif par la modeste équipe de Macédoine du Nord, ratant la Coupe du monde pour la seconde fois consécutive.

Presnel Kimpembe (France)

Champion du monde en 2018, Presnel Kimpembe ne pourra pas retenter l'exploit. Blessé au tendon d'Achille, le défenseur parisien a dû déclarer forfait pour le Mondial au Qatar avec les Bleus. Le Monégasque Axel Disasi a été appelé par Didier Deschamps pour prendre sa place.

Sergio Ramos (Espagne)

Il ne disputera pas sa cinquième Coupe du monde. S'il n'a plus de problèmes physiques et enchaîne les matchs avec le PSG, l'Espagnol Sergio Ramos, qui n'a plus joué avec la Roja depuis mars 2021, n'a pas été retenu par le sélectionneur Luis Enrique. Joueur le plus capé de l'équipe d'Espagne (180 matchs), le défenseur de 36 ans a tout gagné avec sa sélection : l'Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012.

Milan Skriniar (Slovaquie)

C'est l'un des défenseurs les plus en vue sur la planète football. Milan Skriniar, joueur de l'Inter Milan convoité par le PSG, ne jouera pas la 22e Coupe du monde de l'Histoire. La Slovaquie n'a pas réussi à se qualifier.

David Alaba (Autriche)

Défenseur du Real Madrid, David Alaba ne sera pas présent au Qatar. Le capitaine de l'équipe d'Autriche n'est pas parvenu à emmener sa sélection au bout des qualifications.

N’Golo Kanté (France)

Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de Chelsea n'est pas suffisamment rétabli pour participer à cette Coupe du monde. Un coup dur pour l'équipe de France, alors que N'Golo Kanté avait grandement participé au sacre tricolore il y a quatre ans en Russie.

Marco Verratti (Italie)

Comme ses coéquipiers Presnel Kimpembe, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnaruma, l'italien Marco Verratti ne sera pas au Qatar. Victorieuse à l'Euro 2020, l'équipe d'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour le Mondial.

Paul Pogba (France)

C'est un autre grand absent de la sélection de Didier Deschamps. Paul Pogba, pilier de l'équipe de France au Mondial de 2018, devra regarder la Coupe du monde depuis son canapé. Opéré du genou au mois de septembre, le joueur de la Juventus Turin a été contraint de renoncer.

Riyad Mahrez (Algérie)

Eliminée à l'issue d'un match contre le Cameroun entaché de nombreuses polémiques, l'Algérie n'ira pas à la Coupe du monde. Sont privés de compétition Islam Slimani (Brest), Ismaël Bennacer (AC Milan), Youcef Attal (Nice) et surtout Riyad Mahrez, l'un des joueurs phares de Pep Guardiola à Manchester City.

Mohamed Salah (Egypte)

Présente au Mondial de 2018 en Russie, l'Egypte ne participera pas à celui au Qatar après avoir été éliminée en barrages qualificatifs par le Sénégal. On ne verra donc pas s'illustrer Mohamed Salah, attaquant star de Liverpool.

Erling Haaland (Norvège)

C'est sans doute le plus grand absent de cette Coupe du monde. Erling Haaland, le «Cyborg» qui fait trembler les filets de Premier League chaque week-end avec Manchester City, fera défaut au Qatar. La sélection norvégienne n'a pas réussi à se qualifier, fragilisée par l'absence pour blessure de son meilleur joueur lors des matchs de qualifications.

Sur le banc

Parmi les autres absents de marque, on peut citer Mike Maignan (France), David de Gea (Espagne), Ben Chilwell (Angleterre), Mats Hummels (Allemagne), James Rodriguez (Colombie), Federico Chiesa (Italie) ou encore Roberto Firmino (Brésil).