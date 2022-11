Formule 1 : Mattia Binotto bientôt écarté de Ferrari, un Français pour le remplacer ?

Mattia Binotto, actuel directeur de l’écurie Formule 1 Ferrari, serait sur le point d’être écarté, annonce ce mardi la presse italienne. Et un Français serait en pole pour le remplacer.

Du mouvement chez la Scuderia. L'actuel directeur de l’écurie Formule 1 Ferrari, l'italien Mattia Binotto, pourrait bien être poussé vers la sortie, selon la presse italienne. Et un Français est bien placé pour prendre sa place.

Selon la presse transalpine, le président de Ferrari John Elkann aurait décidé de remplacer Mattia Binotto par Frédéric Vasseur, actuellement directeur de l’écurie F1 Alfa Romeo-Sauber, en janvier.

L'ingénieur français, qui avait déjà été approché l'été dernier par le président de la Scuderia, était finalement resté à son poste. Il entretient de très bonne relation avec la direction du groupe Stellantis construite au cours de ces années de gestion de Sauber, sous la marque Alfa Romeo.

La saison marquée par de nombreux ratés en course serait la cause de cette séparation entre Ferrari et l’ancien responsable du moteur devenu directeur en 2019.

Seulement, si les rumeurs et les informations sont nombreuses depuis ce matin. Dans la journée, Ferrari a tenu à les démentir sur Twitter.

«En ce qui concerne les spéculations dans certains médias concernant la position de Mattia Binotto, Team Principal de la Scuderia Ferrari, Ferrari déclare que ces rumeurs sont totalement sans fondement», peut-on lire.

Scuderia Ferrari Statement:





In relation to speculation in certain media regarding Scuderia Ferrari Team Principal Mattia Binotto's position, Ferrari states that these rumours are totally without foundation.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2022