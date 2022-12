Affaire Yannick Agnel : tout savoir sur les nouveaux éléments qui visent l’ex-nageur

Une deuxième victime potentielle de l’ex-nageur Yannick Agnel, qui avait été mis en examen fin 2021 pour viol et agression sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans, a été entendue récemment, a-t-on appris ce jeudi 8 décembre.

Rebondissement dans l’affaire Yannick Agnel. Une deuxième victime potentielle de l'athlète français a été entendue par les enquêteurs en charge du dossier a confirmé le parquet de Mulhouse ce jeudi.

L'ex-champion de natation avait été arrêté en décembre 2021 après une plainte pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans.

La plainte avait été déposée par la fille de son ancien entraîneur Lionel Horter, pour des faits remontant à 2016. La victime présumée était alors âgée de 13 ans, et le nageur de 24 ans. Yannick Agnel en a aujourd'hui 30.

Dans le cadre de ces investigations, les enquêteurs avaient écouté une conversation entre la mère de l’athlète et une proche de la famille le 7 décembre 2021.

Une conversation révélatrice

D'après L'Équipe, c'est cet échange qui a poussé les enquêteurs a arrêté précipitamment Yannick Agnel le 9 décembre 2021 au lieu du 14 décembre environ.

Les deux femmes évoquaient un événement passé qui concerne le nageur et une autre jeune femme, âgée à l'époque de moins de 15 ans, proche elle aussi de la famille Agnel.

La jeune fille partageait un lit avec Yannick Agnel et elle aurait essayé de «se dégager» de son étreinte.

Toujours d'après L'Équipe, il s'agit d'une histoire que le principal concerné avait lui-même abordé lors de sa garde à vue : «J'étais ivre mort. On s'est couché à cinq ou six dans un lit et j'ai le souvenir qu’elle m’a rapporté que j'étais collé à elle dans le lit et que j'avais mes mains sur elle à la tripoter un petit peu».

«Le lendemain [...] Elle me raconte cette histoire. Je suis effondré, je lui présente mes excuses et surtout je lui dis que cela ne se reproduira jamais et que je suis vraiment désolé» avait-t-il dit aux enquêteurs.

Des investigations sont en cours sur ces nouveaux éléments puisque la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a autorisé le juge d’instruction à enquêter sur les faits en janvier 2022.