Tour de France 2024 : la compétition partira de Florence, le premier départ depuis l'Italie

Le Tour de France partira depuis Florence en 2024, une 111e édition historique puisque ce sera la première fois que l’évènement commencera en Italie.

Le Tour de France s'élancera de Florence en 2024. C'est la première fois que la course débutera en Italie. La dernière étape aura lieu à Nice le 21 juillet, en raison de la proximité avec les Jeux Olympiques de Paris.

«Le Tour est parti de tous les pays limitrophes de la France. Il est même parti six fois des Pays-Bas qui n'ont pas de frontière commune avec la France. Mais il n'est encore jamais parti d'Italie. Il y a une sorte d'incongruité qui va disparaître», a déclaré Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France qui est en Italie jusqu'à vendredi pour présenter ce 26e grand départ de l'étranger, le troisième consécutif après Copenhague en 2022 et Bilbao en 2023.

Trois étapes dans le pays

Trois étapes de la compétition se disputeront en Italie. Le 21 juillet aura lieu la dernière étape, un contre-la-montre individuel, cinq jours seulement avant le début des JO dans la capitale.

Here are the first 3 stages of the #TDF2024 and its Grand Départ from Florence!





Voici les 3 premières étapes du #TDF2024 avec un Grand Départ depuis Florence ! pic.twitter.com/NAp6KFspmG — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

Concernant la première étape (le 29 juin), il s'agira d'un parcours «de moyenne montagne voire de montagne avec un dénivelé positif de 3.700 mètres», reliant Florence à Rimini, idéal pour les grimpeurs.

La deuxième étape conviendra aux puncheurs. Les cyclistes passeront également par la ville d’Imola, où l’ancien spécialiste du cyclo-cross Julian Alaphilippe a remporté son premier titre de champion du monde en 2020.

Pour finir, la troisième et dernière étape disputée en Italie se disputera entre Plaisance et Turin.

Célébrer le cyclisme italien

«Partir de l'étranger, non seulement je l'assume mais je le revendique. Les forces de sécurité françaises seront énormément sollicitées en 2024, donc un grand départ de l'étranger peut aider», a expliqué Christian Prudhomme.

Il s'agira aussi de célébrer le cyclisme italien, alors que 2024 marque le centenaire de la première victoire italienne sur la Grande boucle, celle d'Ottavio Bottecchia en 1924.

Christian Prudhomme, on the #TDF2024 Grand Départ in Italy : "We wanted to pay tribute to the great Italian champions, 100 years after the first Italian victory on a Tour de France stage. pic.twitter.com/NpQRGTbkTj — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022

«Au kilomètre zéro après Florence, on va passer devant le musée Gino Bartali (double vainqueur du Tour de France en 1938 et 1948). On passera aussi devant le lieu où repose Fausto Coppi. Il y aura un départ d'étape à Cesenatico où est enterré Marco Pantani. Il y a un lien évident avec la légende du cyclisme italien et ses champions», souligne le directeur du Tour.