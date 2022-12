Disparition de Pelé : la classe politique s'émeut de la mort du «Roi»

Plusieurs responsables politiques du monde entier ont rendu hommage à Pelé, le «Roi» du football, décédé ce jeudi 29 décembre.

Les hommages se multiplient. Après la mort du «Roi» Pelé, les responsables politiques du monde entier ont salué la mémoire de la légende brésilienne du football. «Le Jeu. Le Roi. L'Éternité», a tweeté le président français Emmanuel Macron.

«Peu de footballeurs ont accédé au rang de légende. Un seul était devenu un Roi : Pelé. Le royaume du foot est en deuil», a réagi de son côté, la Première ministre française Élisabeth Borne.

«Le Roi Pelé nous a quittés. Sa légende, elle, ne s'éteindra jamais», a souligné sur Twitter, la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

«Jamais il n'y a eu un numéro 10 comme lui», a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva, président-élu du Brésil, qui prendra ses fonctions dimanche. «Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui.»

Le président sortant, Jair Bolsonaro, a lui aussi rendu hommage à celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. «Pelé a porté le nom du Brésil dans le monde entier. Il a transformé le football en art et en joie», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

«Pour un sport qui rapproche les peuples comme aucun autre, le parcours de Pelé, de ses débuts modestes à son statut de légende du football, est une histoire de qui est possible», a partagé sur Twitter le président des Etats-Unis, Joe Biden.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible. Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo

L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a posté sur les réseaux sociaux une image au côté de Pelé. «Pelé était l'un des plus grands joueurs ayant pratiqué ce beau sport. C'était aussi l'un des sportifs les plus connus au monde, il a compris le pouvoir du sport pour rassembler les peuples», a-t-il écrit.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2022