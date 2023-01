Obsèques de Pelé : Lula a rendu hommage au «Roi»

Le président brésilien Lula s'est rendu ce mardi dans la ville de Santos pour rendre un dernier hommage au footballeur de légende Pelé, décédé jeudi à 82 ans.

Un dernier hommage au «Roi». Le président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva s'est recueilli à Santos mardi matin devant le cercueil de Pelé exposé dans le stade de ses premiers exploits, où des dizaines de milliers de personnes ont afflué depuis la veille.

Arrivé près du stade en hélicoptère, Lula a aussitôt présenté ses condoléances à la veuve de Pelé en arrivant sous le grand auvent où est exposé le cercueil.

Le chef de l'Etat a assisté ensuite à une brève cérémonie religieuse devant la dépouille de Pelé avant le départ d'un cortège funéraire dans les rues de Santos, grand port de l'Etat de Sao Paulo, puis l'enterrement.

Selon les journalistes de l'AFP présents sur place, le défilé de fans s'est poursuivi de façon ininterrompue toute la journée de lundi, puis toute la nuit. D'après TV Globo, quelque 150.000 personnes sont venues rendre un dernier hommage au triple champion du monde.

Après avoir patienté pour la plupart dans de longues files d'attente, les admirateurs de Pelé venus de tout le Brésil ont avancé lentement et dans le calme jusqu'au grand auvent depuis lundi matin.

Cimetière vertical

À la fin de cette veillée funèbre, qui aura duré 24 heures, le cortège funéraire a commencé sa traversée dans la ville à partir de 10h.

La dépouille de Pelé sera ensuite conduite jusqu'à sa dernière demeure, un mausolée spécialement érigé dans le cimetière vertical, pour une cérémonie de rite catholique dans la stricte intimité familiale.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a passé un mois à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort jeudi à 82 ans des suites d'une insuffisance rénale et cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon, selon le certificat de décès publié par des médias locaux.