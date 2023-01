UFC : Dana White s'excuse après avoir frappé sa femme

Dana White, patron de l’UFC, la ligue américaine de MMA, s’est excusé lundi après avoir été filmé en train de frapper et recevoir des gifles de sa femme lors du réveillon du Nouvel an.

Dana White, qui célébrait le Nouvel An dans une boîte de nuit au Mexique, a été filmé en train de se bagarrer avec sa femme. Alors que sa compagne lui a d’abord infligé une claque, le patron de l’UFC lui a répondu. Une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Deux jours à peine après les faits, White (53 ans) a accordé une interview au média américain TMZ, lundi, dans laquelle il présente ses excuses.

«Vous m'avez entendu répéter pendant des années : ‘Il n'y aura jamais aucune excuse pour un homme qui lève la main sur une femme.’ Et me voilà maintenant sur TMZ en train d'en parler. Ma femme et moi sommes mariés depuis presque trente ans, nous avons traversé des moments difficiles, nous avons trois enfants, et c'est une situation horrible, je suis embarrassé. C'est la première fois que cela nous arrive, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais ma femme et moi nous sommes excusés mutuellement et auprès de nos enfants», a-t-il expliqué.

De son côté, sa femme s’est également exprimée : «Dire que cela ne ressemble pas à Dana ne relève pas de l'euphémisme, a-t-elle indiqué à TMZ. Aucun événement de ce genre n'est arrivé auparavant. Malheureusement, nous avons tous les deux trop bu lors du Nouvel An, et nous avons perdu le contrôle des choses, des deux côtés. Nous en avons parlé en tant que famille et nous sommes excusés l'un envers l'autre. J'espère juste que les gens vont respecter notre vie privée, dans l'intérêt de nos enfants.»

