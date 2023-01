Tour de France 2023 : voici les cinq équipes françaises au départ à Bilbao

Sur les 22 formations retenues, cinq équipes françaises seront au départ du Tour de France 2023, à Bilbao (1er-23 juillet), contre six lors des trois dernières éditions.

Il y aura une équipe française en moins au départ de la prochaine Grande Boucle. Cinq formations tricolores participeront au Tour de France 2023 (1er-23 juillet), contre six lors des trois dernières éditions. Il s’agit des quatre équipes WorldTour (1ère division) AG2R-Citroën, Groupama-FDJ, Cofidis et Arkéa-Samsic, mais aussi de Total-Energies, qui figure parmi les deux équipes ProTeams (2e division) les mieux classées avec la formation belge Lotto. Ce chiffre en baisse s’explique par la disparition de la structure B&B Hotels.

Avec cinq équipes, la France sera néanmoins la nation la mieux représentée devant la Belgique (4), les Pays-Bas et les Etats-Unis (2 chacun). «Il y a eu cinq équipes françaises sur le Tour entre 2009 à 2019, sauf en 2010 où il n'y en avait eu que quatre. C’est uniquement grâce à B&B qu’il y a eu une équipe française de plus ces trois dernières années. Mais manifestement ça n’a pas suffi qu’elle fasse le Tour de France» pour survivre, a confié à l’AFP le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. «C’est une belle représentation française et de toute façon c’était le maximum possible règlementairement», a-t-il ajouté.

Un record de 30 montées à grimper

Le reste du peloton serait composé des 14 autres équipes du WorldTour, ainsi que de la formation Israël-Premier Tech du quadruple vainqueur du Tour Chris Froome, reléguée du World Tour en fin d’année dernière, et la Norvégienne Uno-X, qui se sont vues attribuer les deux invitations si convoitées pour la plus grande course cycliste du monde.

«Israël-Premier Tech a gagné deux belles étapes sur le dernier Tour de France. C’est une équipe d’expérience qui s’est encore renforcée avec Dylan Teuns. Uno-X est une équipe récente à forte identité puisqu’il n’y a que des coureurs norvégiens ou danois. Elle vient d’engager Alexander Kristoff, légende du cyclisme norvégien, et possède dans ses rangs le vainqueur du Tour de l’Avenir 2021, Tobias Johannessen», a déclaré Christian Prudhomme.

Tous s’élanceront de Bilbao (Espagne) le 1er juillet prochain, pour rallier l’arrivée sur les Champs-Élysées le 23 juillet, après un passage par les cinq massifs montagneux de l’Hexagone (hors Corse) et un record de 30 montées classées en deuxième, première ou hors catégorie pour un total de 3.404 kilomètres.