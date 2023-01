UFC : voici la nouvelle montre luxueuse de Conor McGregor

Conor McGregor, star de l’UFC, a présenté sur ses réseaux sociaux sa toute nouvelle montre de luxe, qui vient compléter une collection déjà énorme.

Il ne perd jamais une occasion de montrer ses nouveaux achats. Conor McGregor, combattant MMA de la prestigieuse UFC, la ligue américaine, a posté plusieurs photos de sa toute nouvelle montre sur Instagram.

Pour Noël, «The Notorious» semble avoir reçu une nouvelle Rolex. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de la Day-Date «Green», en or jaune de 18 carat et sertie de diamants brillants. Dotée d’un cadran vert et de chiffres romains en or, elle est sortie en 2022.

Petite particularité, il s'agit de la première montre-bracelet à indiquer le jour de la semaine en toutes lettres dans une fenêtre en forme d'arc à hauteur du «12 heures».

Elle coûte entre 50.000 et 65.000 euros.

Si elle paraît exubérante, cette montre n’est pourtant pas la plus chère que possède l’Irlandais.

En effet, l’ancien patron des octogones de l’UFC, qui devrait effectuer son retour dans les prochains mois (contre Michael Chandler ?) possède une Jacob & Co Astronomia Tourbillon Baguette, qui coûte environ 950.000 euros, une Patek Philippe Annual Calendar Chronograph (environ 1 millions d’euros). Et surtout une Jacob & Co Rasputin Diamond d’environ 2 millions d’euros.

