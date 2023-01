Equipe de France : Hugo Lloris prend sa retraite internationale

Le gardien de but et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale.

Il tire sa révérence avc l'équipe de France. Champion du monde avec les Bleus en 2018, Hugo Lloris (145 sélections) a annoncé ce lundi au journal L'Equipe prendre sa retraite internationale.

«Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout», affirme le portier de 36 ans, finaliste du Mondial 2022 il y a trois semaines au Qatar.

Désigné capitaine par Laurent Blanc en novembre 2010, après le fiasco de Knysna, il s'est maintenu au plus haut durant quatorze saisons et demie, avec des parades remarquables que n'effaceront pas les quelques boulettes inhérentes à ce poste si exposé. Le portier des Spurs a participé avec les Bleus à sept grands tournois, avec à la clé trois finales: celles perdues à l'Euro 2016 et au Mondial 2022, et celle remportée en Russie, la deuxième étoile française vingt ans après celle décrochée par la bande de Didier Deschamps et Zinédine Zidane.

Il continuera désormais sa carrière avec son club de Tottenham.