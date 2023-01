Equipe de France : Noël Le Graët va appeler Zinedine Zidane pour s’excuser

Au lendemain de ses propos à l’égard de Zinedine Zidane, Noël Le Graët devrait appeler l’ancien numéro 10 de l’équipe de France dans les prochaines heures pour lui présenter ses excuses, selon Le Parisien.

Après les excuses publiques, les excuses personnelles. Au lendemain de ses propos irrespectueux à l’égard de Zinedine Zidane, Noël Le Graët aurait prévu d’appeler personnellement Zinedine Zidane dans les prochaines heures, selon Le Parisien. Le président de la Fédération française de football souhaite non seulement lui présenter ses excuses, mais également lui expliquer les déclarations tenues, dimanche soir, concernant son avenir.

Dimanche soir, sur RMC, Noël Le Graët, interrogé sur une possible arrivée de Zinedine Zidane à la tête du l’équipe du Brésil, avait affiché un mépris envers le Ballon d’or 1998. «J’en n’ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club». «Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? ‘Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier’ ?», avait-il ajouté.

Ses déclarations déplacées ont suscité une importante vague d’indignation de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera à Kylian Mbappé en passant par d’autres joueurs et membres de la classe politique. Face au tollé provoqué par sa sortie médiatique, Noël Le Graët avait présenté ses excuses via un communiqué transmis à l’AFP. «Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu», a assuré le patron du football français.

De son côté, Zinedine Zidane n’aurait pas prévu de réagir dans l’immédiat dans une volonté de ne pas nourrir la polémique, selon son entourage.