Biathlon : plusieurs coupures d’électricité ont perturbé la course à Ruhpolding

Les 20 km de l’individuel de ce mercredi lors de l'étape de la Coupe du monde biathlon à Ruhpolding (Allemagne) ont été perturbés par une coupure d'électricité qui a affecté notamment l'éclairage du pas de tir.

Johannes Boe se souviendra de sa huitième victoire de la saison. Le Norvégien s’est imposé ce mercredi au bout des 20 km de l'individuel à Ruhpolding qui a été perturbé par une coupure d'électricité. Celle-ci a affecté notamment l'éclairage du pas de tir.

Grosse coupure de courant à Ruhpolding, alors que Sturla Laegreid a commis une erreur sur son dernier tir !





Le direct : https://t.co/mkGPqT1bsl #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/BhqJtRMERs — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 11, 2023

«Une coupure d'électricité au stade entraîne des problèmes de transmission. (...) Le chronométrage de la compétition n'a pas été affecté par la coupure de courant. La compétition se poursuit normalement et le jury de course habituel aura lieu à l'issue de la compétition», a tweeté la Fédération internationale de biathlon (IBU) pendant la course.

Boe s'est imposé devant son compatriote Vetle Christiansen. Le meilleur Français du jour, Quentin Fillon Maillet, a terminé neuvième après deux cibles manquées sur le pas de tir.