Coupe de France : le programme et les résultats complets des 16es de finale

Les 16es de finale de la Coupe de France se tiennent depuis vendredi et jusqu'à ce lundi, avec le match entre le PSG et l’US Pays de Cassel. Voici le programme et les résultats complets.

Vendredi 20 janvier

21h10 : Marseille (L1)-Rennes (L1) 1-0

Samedi 21 janvier

15h30 : Chambéry (N3)-Lyon (L1) 0-3

18h : Toulouse (L1)-Ajaccio (L1) 2-0

18h : Chamalières (N2)-Paris FC (L2) 0-4

18h : Bastia (L2)-Lorient (L1) 1-1 (1 tab 4)

18h : Les Herbiers (N2)-Reims (L1) 0-3

18h : Plabennec (N3)-Grenoble (L2) 0-1

18h : Pays de Grasse (N2)-Rodez (L2) 0-0 (4 tab 5)

20h45 : Strasbourg Koenighshoffen (R1)-Angers (L1) 0-1

Dimanche 22 janvier

18h30 : Lille (L1)-Pau (L2) 2-0

18h30 : Niort (L2)-Auxerre (L1) 0-4

18h30 : Le Puy (Nat)-Vierzon (N2) 0-0 (3 tab 5)

18h30 : Belfort (N2)-Annecy (L2) 1-1 (3 tab 4)

18h30 : Thaon (N3)-Nantes (L1) 0-0 (2 tab 4)

21h : Brest (L1)-Lens (L1) 1-3

Lundi 23 janvier

20h45 : Pays de Cassel (R1)-PSG (L1)