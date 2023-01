Transferts : Florian Thauvin rebondit à l'Udinese (Italie)

Après avoir vu son contrat rompu avec les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin, champion du monde 2018 avec l’équipe de France, s'est engagé ce mardi avec l'Udinese en Italie.

Un rebond inattendu. Libre de tout contrat après que le club mexicain de Monterrey a mis un terme à son contrat pour libérer une place extracommunautaire, Florian Thauvin s'est engagé avec l'Udinese, club de Serie A italienne jusqu'en 2025.

A 30 ans, l’ancien joueur de l’OM (8 buts et 5 passes décisives avec le club mexicain), libre de tout contrat depuis le 23 janvier après un an et demi dans le club des Tigres, va se relancer chez l'actuel septième du championnat italien.

Alors que les formations espagnoles de Valence et du Celta Vigo ainsi que certaines de Major League Soccer aux Etats-Unis étaient sur les rangs, c’est finalement chez les transalpins qui ont réussi à accueillir «FloTov».

«Joueur de talent et de classe, Thauvin est un attaquant capable de se déplacer sur tout le front de l'attaque, doté d'une grande technique et du sens du but», a décrit son nouveau club au sujet du champion du monde 2018 avec l’équipe de France.