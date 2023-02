Football : Casemiro étrangle un adversaire lors du match entre Manchester United et Crystal Palace

Le Brésilien Casemiro a été expulsé, ce samedi, avec Manchester United pour avoir étranglé en plein match un joueur de Crystal Palace au cours d’une échauffourée.

Casemiro a perdu son sang-froid. Lors de la venue de Crystal Palace, ce samedi, à Old Trafford, pour la 22e journée de Premier League, l’international brésilien a été expulsé pour avoir étranglé un joueur des Eagles. A 20 minutes du coup de sifflet finale, une échauffourée a éclaté sur la pelouse des Red Devils mêlant plusieurs joueurs des deux équipes.

CARTON ROUGE pour Casemiro





Le Brésilien est exclu pour avoir étranglé Hughes #MUNCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/EPhFd1cWNd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 4, 2023

Pendant la bagarre, l’ancien mancunien a attrapé par la gorge Will Hughes et après visionnage de la vidéo, l’arbitre de la rencontre lui a adressé un carton rouge. Et en infériorité numérique, Manchester United s’est fait quelques frayeurs.

Alors que le club mancunien menait de deux buts, grâce à un penalty de Bruno Fernandes et Marcus Rashford, il a vu Jeffrey Schlupp réduire l’écart à un quart de la fin. Mais les hommes d’Erik Ten Hag sont finalement parvenus à s’imposer pour conforter leur 3e place sur le podium du championnat anglais.