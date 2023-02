Coupe de France : les compositions probables de l’OM et du PSG

Avant de se retrouver en Ligue 1 à la fin du mois, l’OM et le PSG s’affrontent, ce mercredi 8 février, en 8e de finale de la Coupe de France au Vélodrome. Voici la composition probable des deux équipes.

OM-PSG, acte 2. Moins de quatre mois après la victoire du PSG en Ligue 1 au Parc des Princes (1-0), et avant de se retrouver fin février toujours en championnat, Marseille et Paris s’affrontent, ce mercredi, en 8e de finale de la Coupe de France. Et sur la pelouse du Vélodrome, il sera évidemment question de fierté pour les deux rivaux du football français mais aussi de qualification pour les quarts de finale. Pour ces raisons, Igor Tudor et Christophe Galtier devraient aligner leur meilleure équipe.

Trois jours après la défaire concédée à domicile contre Nice (1-3), l’entraîneur marseillais devrait effectuer plusieurs changements avec notamment le retour d'Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque olympienne au détriment du Portugais Vitinha. Ruslan Malinovski devrait lui aussi être aligné d’entrée à la place de Dimitri Payet au côté de Mattéo Guendouzi. Tudor sera en revanche privé de plusieurs éléments en défense avec la blessure de Nuno Tavares, touché à une cuisse, et les suspensions d’Eric Bailly et Leonardo Balerdi.

Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac devraient ainsi composer l'arrière garde olympienne avec Jonathan Clauss et Cengiz Under dans le rôle de piston, alors que Valentin Rongier et Jordan Veretout devraient évoluer dans l’entrejeu.

Plusieurs retours côté PSG

Du côté du club de la capitale, si Christophe Galtier devra notamment composer sans Kylian Mbappé, il enregistre les retours de Sergio Ramos, Marco Verratti et Neymar. Le Brésilien pourrait être associé à Lionel Messi en attaque. Le milieu de terrain italien devrait lui retrouver sa place dans l’entrejeu avec à ses côtés Carlos Soler, Danilo Pereira et Fabian Ruiz, pressentis pour commencer la rencontre.

En défense, Sergio Ramos est attendu dans l’axe avec Marquinhos ainsi que Nuno Mendes et Achraf Hakimi sur les côtés. Gianluigi Donnarumma devrait lui garder la cage parisienne avec le départ de Keylor Navas à Nottingham Forest.

Les compositions probables

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Under, Rongier, Veretout, Clauss - Guendouzi, Malinovski - Sanchez

PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Soler, Danilo Pereira, Verratti, Ruiz - Messi, Neymar