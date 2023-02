Formule 1 - Moto GP : le dispositif complet de la saison 2023 sur Canal+

A l’approche du départ de la saison de Formule 1 (5 mars) et de Moto GP (26 mars), Canal+, qui fête cette année les 10 ans de l’arrivée de la F1 sur ses antennes, a dévoilé, ce mercredi 8 février, son nouveau dispositif exceptionnel concernant la couverture des deux disciplines.

Les essais de présaison en direct

Les essais de présaisons de Formule 1, qui auront lieu du jeudi 23 au samedi 25 février sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, seront diffusés en direct sur Canal+ Sport avec Antoine Arlot et Loïc Duval aux commentaires. Julien Fébreau sera lui présent sur place pour faire vivre ces essais de présaison de l’intérieur. Les essais de présaison de MotoGP à Sépang (Malaisie) et à Portimao (Portugal) seront également diffusés en direct sur Canal+ Sport 360.

Les week-ends de course en intégralité et en direct

Chaque week-end de course, en Formule 1 comme en MotoGP, sera diffusé en direct et en intégralité, avec les essais et les qualifications sur Canal+ Sport pour la Formule 1 et sur Canal+ Sport 360 pour la MotoGP, et le Grand Prix sur Canal+, aussi bien pour la Formule 1 que pour la MotoGP. Le tout sera également diffusé sur les chaînes dédiées Canal+ Formula 1 et Canal+ MotoGP.

Romain Grosjean et Jean Alesi aux commentaires

Alors que la saison 2023 de Formule 1 sera riche de 23 Grands Prix, Romain Grosjean sera aux commentaires de cinq courses, dont le Grand Prix de Miami (7 mai) et le nouveau Grand Prix de Las Vegas (18 novembre). De son côté, Jean Alesi assurera les commentaires de trois Grands Prix, dont celui du Canada. Julien Fébreau commentera les autres courses en compagnie de son fidèle acolyte Jacques Villeneuve.

Une nouvelle série de documentaires

Les équipes de Canal+ vont mettre leur expertise au service d’une série de documentaires très attendus. Parmi eux, «Prost, la dernière leçon du professeur» (6 épisodes), qui sera consacré au pilote français quadruple champion du monde de Formule 1, ou encore «Bleu, blanc, vite» (4 épisodes), en immersion au sein de l’écurie Alpine aux côtés d’Esteban Ocon et Pierre Gasly. Mais aussi un documentaire sur Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des Rallyes.

Aujourd'hui, conférence de presse digitale CANAL+ sur le lancement de la saison 2023 des sports mécaniques



Une équipe d’experts renforcée

Adrien Tambay vient renforcer l’équipe des experts F1 composée d’Eric Boullier, Julien Simon-Chautemps, Jean-Louis Moncet et Paul Belmondo, alors que les journalistes Charlotte Gabas et Manon David rejoignent l’équipe F1 de Canal+ constituée de Margot Laffite, Pauline Sanzey, Jacques Villeneuve, Laurent Dupin, Franck Montagny, Julien Fébreau, Romain Grosjean, Jean Alesi et Loïc Duval.

Des caméras immersives en MotoGP

C’est l’une des innovations de la saison en MotoGP. Des caméras immersives seront déployées dès le premier Grand Prix au Portugal (26 mars). Ces caméras («body cam») permettront une immersion totale avec «une vue spectaculaire au plus près des pilotes».

Le 1.000e Grand Prix de l’histoire de la Moto en France

La moto fêtera le 1.000e Grand Prix de son histoire au Mans en mai prochain (12-14 mai). A cette occasion, Canal+ proposera un week-end exceptionnel avec de nombreux invités, des reportages, un documentaire et une couverture complète auprès notamment des deux pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Les autres catégories également à l’honneur

L’intégralité des championnats Formule 2 et Formule 3 ainsi que Moto 2 et Moto 3 seront également à suivre sur les chaînes Canal+ (qualifications et courses). Tout comme le championnat électrique Moto E.