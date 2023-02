Football : le premier quadruplé de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite (vidéo)

Cristiano Ronaldo a inscrit, ce jeudi soir, un quadruplé avec son nouveau club d'Al-Nassr sur la pelouse de Al Wehda (0-4), une semaine après avoir marqué un penalty. Grâce à cette victoire, son équipe remonte à la première place du classement du championnat d'Arabie saoudite.

La machine est lancée. Auteur d'un but libérateur sur penalty la semaine derrière (93e), à l'occasion de la 15e journée du championnat saoudien contre Al-Fateh (2-2), Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été décisif avec son nouveau club d'Al-Nassr en inscrivant cette fois un quadruplé.

Opposé ce jeudi 9 février à Al Wehda, l'international portugais n'a eu besoin que d'une vingtaine de minutes pour ouvrir le score. Lancé par son coéquipier Abdulrahman Ghareeb entre deux défenseurs, le numéro 7 s'est orienté d'un contrôle vers le but avant d'inscrire, d'une frappe croisée du pied gauche, son premier but dans la rencontre (21e).

Vingt minutes plus tard (40e), c'est du pied droit cette fois-ci que l'attaquant de 38 ans a trouvé le chemin des filets, de nouveau lancé dans la profondeur.

Impeccable sur cet exercice, il a inscrit ensuite sur penalty, peu de temps après le retour des vestiaires, son troisième but du match (53e).

Alors que son équipe menait déjà 3-0, le Portugais a remis ça. Trouvé une nouvelle fois en profondeur, il s'est retrouvé face au gardien et a marqué, en deux temps, son quatrième but et permis à son équipe de s'imposer sur le large score de 4 à 0.

Grâce à cette victoire importante, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont repris la tête du classement, à égalité avec le club d'Al Shabab, qui posséde le même nombre de points (37).

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!

pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023