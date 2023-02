6 Nations : le XV de France s’incline en Irlande (32-19) et voit son incroyable série stoppée

Le XV de France a été battu par l’Irlande (32-19), ce samedi, lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. La série d’invincibilité des Bleus s’arrête à 14 matchs.

Les hommes de Fabien Galthié ont enregistré une lourde défaite à Dublin contre le XV du Trèfle (32-19). Les Bleus ont encaissé quatre essais, pour deux inscrits lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Un revers qui met ainsi fin à une série quatorze victoires consécutives françaises depuis juillet 2021.

Les Tricolores, qui laissent ainsi échapper leurs rêves d'un deuxième Grand Chelem consécutif, n'avaient plus perdu depuis un revers en Australie (33-30) il y a 574 jours.

Le XV du Trèfle a inscrit quatre essais, par Hugo Keenan (9e), James Lowe (21e), Finlay Bealham (27e) et Garry Ringrose (73e) pour faire oublier une série de trois revers consécutifs face aux Bleus (35-27 en 2020, 15-13 en 2021 et 30-24 en 2022). Les Français, eux, sont restés à portée de fusil grâce à la réussite au pied de Thomas Ramos (14 points à 4 sur 5) et un essai de Damian Penaud (18e), son dix-septième de l'ère Galthié.

«Physiquement, stratégiquement, on sentait que la moindre petite erreur, la moindre faille donnait des points, des occasions de marquer à l'adversaire et je pense qu'on leur a donné beaucoup de choses, notamment en première mi-temps, a expliqué Antoine Dupont, capitaine de l’équipe de France. Mais c'est sûr, que dans l'intensité ça a été très dur tout le match, et je pense, pour les deux côtés. Pour le moment, il y a évidemment beaucoup de déception. Ils ont le bonus, nous on n'a pas de bonus défensif, donc du point de vue comptable c'est évidemment beaucoup de déception. Après il y a du contenu, on fait quand même un gros match, mais on manque de précision. Il faut marquer sur nos temps forts et comme je le disais en première mi-temps on a peut-être trop joué chez nous ce qui leur a permis de venir très proche de nos lignes et marquer des points comme ils savent le faire. Il va falloir récupérer et continuer ce tournoi parce que c'est pas fini. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. On l'a assez connu les autres années donc on va s'accrocher.»

Il s’agit de la première défaite dans le Tournoi des six nations depuis un déplacement en Angleterre (23-20) le 13 mars 2021.

Les Bleus, recevront l'Ecosse avant de se rendre en Angleterre puis d'espérer pouvoir défendre leur titre, à domicile, contre le pays de Galles.